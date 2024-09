Allemagne : Antonio Rüdiger a voulu claquer la porte

Taulier de la défense madrilène, Antonio Rüdiger (31 ans) est aussi un élément fort de l’Allemagne. Pourtant, l’ancien de Chelsea a voulu quitter la sélection nationale il y a quelques mois. C’est ce que révèle le quotidien Bild ce mardi. Ainsi, on apprend que Julian Nagelsmann a retenu in extremis son joueur, qui voulait claquer la porte de la Nationalmannschaft.

La raison ? Rüdiger a très mal pris les réactions négatives suscitées par une photo publiée par ses soins, où on le voit sur un tapis de prière vêtu d’une tenue religieuse (qamis, ndlr). Sur ce cliché, on voit aussi le footballeur, de confession musulmane, pointer un index tendu vers le haut. Face au déferlement de haine suscité par sa photo, le joueur madrilène a envisagé de prendre du recul. Nagelsmann et son staff ont su trouver les bons mots pour retenir le défenseur, qui a même été nommé vice-capitaine de la sélection.