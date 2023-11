PSG : encore un retournement de situation pour Kylian Mbappé !

Ce week-end, pour changer, il a été question de Kylian Mbappé. Dans les médias espagnols comme français. De nouvelles informations concernant son futur salaire à Madrid sont notamment sorties, et cette fois, le Real Madrid a tenu à taper du poing sur la table via un communiqué officiel publié sur son site : « au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

La suite après cette publicité

Est-ce vraiment sincère ? Est-ce simplement une manière de se protéger d’éventuelles poursuites de la part du PSG ? On ne le saura jamais, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que le club de la capitale espagnole est intéressé par le Français. Ce que l’on sait également, c’est que le Bondynois n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2024 et qu’il pourra donc discuter librement avec les Merengues - ou tout autre club intéressé - dans moins de deux mois. En Espagne, l’optimisme est de mise, et les Merengues sont convaincus que cette fois, c’est la bonne.

À lire

Le communiqué du Real Madrid sur Mbappé enflamme l’Espagne, Jérémy Doku met l’Angleterre à ses pieds

Aucune décision pour le moment

Pourtant, les informations du Parisien ce dimanche ne vont pas encore dans ce sens. C’est même une petite clim’ pour le Real Madrid. Le média calme ainsi le jeu et explique que l’avenir du joueur est loin d’être acté. Il n’a pas encore pris de décision, et la possibilité de rempiler avec le Paris Saint-Germain existe toujours. Le joueur formé à l’AS Monaco se sent particulièrement épanoui du côté de Paris en ce moment, et c’est une donnée très importante à prendre en compte. Plus que le volet financier, toujours selon le journal.

La suite après cette publicité

Une phase de réflexion sera bientôt entamée par le joueur pour faire un choix définitif, mais aujourd’hui, impossible de se projeter et de dire où il jouera l’an prochain. Il n’y a aucun favori, et c’est clairement du 50/50. De son côté, le PSG ne veut rien forcer et ne veut pas se précipiter, sous peine de faire un faux pas. Autant dire que ce feuilleton qui passionne les foules est loin d’être terminé.