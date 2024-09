EdF : Florian Thauvin pré-convoqué par Didier Deschamps

Florian Thauvin a souvent multiplié les appels du pied pour faire son retour en Ligue 1. Mais à 31 ans, le milieu offensif français se refait la cerise à l’Udinese. Après de premiers mois difficiles, Thauvin est en très grande forme depuis le début de cette saison 2024/2025. Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives en 6 matches, l’ancien Marseillais retrouve le sourire.

Et cette satisfaction n’est pas près de le quitter puisque L’Équipe assure que le joueur a été pré-convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Thauvin sera-t-il dans la liste qui sera dévoilée le jeudi 3 octobre prochain à 14h pour affronter Israël et la Belgique ? Pour rappel, Thauvin n’a plus joué pour les Bleus depuis le mois de juin 2019 (10 sélections, 1 but).