Le Brésil ne lâche pas Carlo Ancelotti

Mais où sera Carlo Ancelotti la saison prochaine ? L’avenir du technicien italien est toujours aussi flou. Sur le banc du Real Madrid depuis maintenant 3 ans, Ancelotti était plus que jamais sur le départ en cette fin de saison. Pourtant, il a récemment confirmé qu’il allait bien rester une saison de plus à Madrid malgré l’intérêt insistant du Brésil qui veut en faire son nouveau sélectionneur.

La suite après cette publicité

Son avenir semblait donc scellé après ses récentes déclarations. Mais du côté du Real Madrid, la presse espagnole laissait penser qu’Ancelotti s’était peut-être trop avancé et que les Merengues hésitaient encore à continuer avec lui. Et du côté du Brésil, on est visiblement sur la même longueur d’onde puisque le président de la CBF Ednaldo Rodrigues a confirmé que Carlo Ancelotti était toujours le choix numéro un. «Il y a beaucoup d’entraineurs compétents que nous apprécions beaucoup mais on a notre plan A et il s’appelle Carlo Ancelotti.»

À lire

La presse espagnole annonce que Karim Benzema reste au Real Madrid !