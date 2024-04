Le Bayer Leverkusen met l’Allemagne et le Bayern Munich à ses pieds !

Le Bayer Leverkusen sur le toit de l’Allemagne. Leader incontesté avec 76 points au compteur avant le coup d’envoi de cette 29e journée de Bundesliga, la formation dirigée par Xabi Alonso n’avait besoin que d’une petite victoire face au Werder Brême pour s’adjuger le titre en Bundesliga à cinq journées de la fin, et ce, malgré les victoires couplées du Bayern Munich et de Stuttgart, la veille. Porté par le virevoltant Florian Wirtz, auteur d’un triplé, et des réalisations de Victor Boniface ainsi que Granit Xhaka, le club westphalien n’a fait qu’une bouchée du Werder Brême en s’imposant sur le score fleuve de 5 buts à 0. Sans doute dépassé par la hauteur de l’événement, le club nordiste n’a jamais semblé avoir les ressources pour rivaliser avec son adversaire, à l’image des 16 autres clubs appartenant à l’élite allemande cette saison.

Souvent moqué pour sa faculté à terminer deuxième (comme ce fut le cas lors de la saison 2002 où le club s’est classé second de toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé), le Bayer Leverkusen a finalement réussi à conjurer le sort, s’ouvrant en parallèle la voie vers une nouvelle ère de succès. Logiquement, l’exploit réalisé par une équipe toujours invaincue cette saison en l’espace de 43 rencontres toutes compétitions confondues est loin d’être passé inaperçu outre-Rhin. Ainsi, la Fédération allemande de football (DFB) par l’intermédiaire de son président à saluer la prestation du Super Bayer. «Félicitations au Bayer 04 Leverkusen pour sa victoire dans le championnat d’Allemagne, à Fernando Carro et Simon Rolfes, aux entraîneurs, aux joueurs et aux supporters. Le club avait manqué de peu le titre à plusieurs reprises par le passé, donc la joie est certainement d’autant plus grande maintenant», a exprimé Bernd Neuendorf.

Dans la lignée des déclarations du dirigeant allemand, Julian Nagelsmann a également tenu à féliciter les Werkself ainsi que son chef d’orchestre, Xabi Alonso. «Félicitations à l’équipe, au personnel d’entraîneurs et à tout le club pour avoir remporté le premier titre de son histoire. La signature de l’entraîneur Xabi Alonso est claire. Les joueurs agissent comme une unité, sont disciplinés tactiquement et forts dans les tacles, mais en même temps variables, créatifs et désireux de jouer. Les performances de l’équipe témoignent de l’importance d’avoir le bon mélange de qualité et de mentalité. Je suis particulièrement heureux que nos joueurs de l’équipe nationale aient joué un rôle majeur dans ce succès, qui les inspirera certainement lors de l’EURO cet été. Cela ne peut être que bon pour nous en tant qu’équipe», a ajouté le sélectionneur de la Mannschaft et ancien adversaire du coach espagnol en Bundesliga lorsqu’il officiait en Bavière.

De bout en bout, la formation dirigée par Xabi Alonso aura démontré qu’elle avait les armes pour briser l’hégémonie du Bayern Munich, habitué au cours des dernières décennies à rouler sur ses adversaires pour empiler les Meisterschale dans son armoire à trophées. Après avoir constaté la supériorité de son adversaire il y a quelques semaines au sortir d’une nouvelle déconvenue en championnat contre le Borussia Dortmund, le Rekordmeister, en bon perdant, a une nouvelle fois tiré son chapeau au B04 tout en lançant d’ores et déjà la bataille pour la saison à venir. «Le Bayer Leverkusen a réalisé une excellente saison, il est donc clair que nous, en tant que FC Bayern, voulons être parmi les premiers à le féliciter. Félicitations tout particulièrement à Xabi Alonso, à son staff et à toute l’équipe. Votre football a inspiré la Bundesliga. La série du FC Bayern est brisée, mais nous allons maintenant tout faire pour attaquer à nouveau», a déclaré le directeur sportif du Bayern, Max Eberl. En attendant, les hommes de Xabi Alonso auront l’occasion d’ajouter bientôt une ligne supplémentaire à leur palmarès avec la finale de la Coupe d’Allemagne qui se profile à l’horizon.