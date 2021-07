Revivez le match nul entre l'OM et Braga (Live)

90e+3 | C'est terminé.

La suite après cette publicité

Match nul et sans saveur entre Braga et l'OM (1-1). Après un premier acte délicat pour les Olympiens, réminiscence de l'OM version fin Villas-Boas, qui a vu Braga ouvrir le score sur une erreur de Leonardo Balerdi, les Marseillais sont parvenus à revenir, grâce à Dimitri Payet, attentif sur une double-erreur portugaise. L'OM aura lancé Saliba et Guendouzi dans le grand bain, avec pas mal de réussite. Prochain rendez-vous : Benfica-Marseille, dimanche, à 21h.

90e+1 | Joli mouvement entre de la Fuente et Guendouzi, qui mène l'ancien joueur du Barça vers un centre qui ne trouve personne en retrait.

90e | Temps additionnel : 3 minutes.

90e | Rongier avait pour consigne de ne pas se jeter, mais il s'est fait manger par Roger. Heureusement, dans la surface, Saliba vient stopper la progression de l'attaquant de Braga.

90e | Vingt-cinq mètres, plein axe, Dimitri Payet s'élance et n'enroule pas assez le ballon pied droit. C'est au-dessus.

88e | Pas de match amical qui tienne pour Castro, qui vient faucher salement par derrière Konrad de la Fuente ! Carton jaune pour le joueur de Braga, qui reçoit également un coup de pression de la part de Guendouzi.

87e | Difficile cette passe de Nemanja Radonjic, pour un Bamba Dieng qui était revenu aider au pressing avant de faire l'appel dans la profondeur.

84e | Bonne sortie du portier de Braga, hors de sa surface, alors qu'un nouveau ballon dangereux avait été envoyé dans la profondeur côté marseillais.

83e | But refusé à Bamba Dieng !

Le jeune attaquant sénégalais était parti dans le dos de la défense, bien lancé dans la profondeur par Guendouzi, mais s'il parvient à effacer le portier adverse et à conclure pied droit dans le but vide, il est logiquement sanctionné pour une position de hors jeu.

82e | Luan Peres vient défendre haut dans le camp portugais, mais touche le ballon de la main et se fait sanctionner.

81e | Le corner ne donne rien et c'est Braga qui repart avec le ballon. Bon pressing de Bamba Dieng, qui permet à Guendouzi de récupérer derrière.

80e | Relance très propre des Olympiens, au sol, avec Mandanda à la baguette. La remontée de balle est rapide, même si un peu longue cette ouverture de Payet. Radonjic récupère tout de même un corner.

79e | Beaucoup de bruit sur la touche pour peu de résultats sur la pelouse.

77e | A peine entré, Roger se met en évidence. Mais William Saliba reste debout et vient finalement contrer l'attaquant de Braga !

75e | Quinze minutes pour forcer la décision côté OM, dans un match disputé sur un rythme mort.

73e | Changement pour l'OM ! Grands débuts pour Saliba et Guendouzi !

William Saliba et Mattéo Guendouzi font leurs début avec l'OM ! Nemanja Radonjic fait lui aussi son entrée sur la pelouse !

🔛 Premières minutes pour 𝙈𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤 𝙂𝙪𝙚𝙣𝙙𝙤𝙪𝙯𝙞 et 𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙢 𝙎𝙖𝙡𝙞𝙗𝙖 avec notre OM. #SCBOM | 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/P7HFDzmtMe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

72e | Mandanda hurle : "sortez !", "à nous !", "sans faute !" pour tenter de réveiller les téléspectateurs assoupis.

71e | La faute de Valentin Rongier sur Galeno est évidente. C'est un coup franc pour Braga, à une trentaine de mètres.

70e | La joie des Olympiens

L'égalisation de Dimitri Payet, en vidéo !

67e | Changement pour l'OM

Duje Caleta-Car prend la place de Leonardo Balerdi, alors que Konrad de la Fuente récupère celle de Gerson.

66e | Ce qui devait arriver arriva. Alvaro Gonzalez écope d'un carton jaune après une nouvelle crise de nerfs. Le tout pour une touche.

64e | Valentin Rongier est seul dans sa surface, mais concède le corner de la tête. Alvaro Gonzalez vient dire à l'arbitre qu'il a vu une position de hors jeu au préalable, mais il n'est pas écouté. Beaucoup de tension.

62e | Le pressing olympien est plus soutenu et Braga éprouve des difficultés à ressortir le ballon.

59e | Bamba Dieng met le portier adverse à contribution !

Il profite de la mauvaise passe en retrait, intercepte, remonte le ballon et élimine deux défenseurs avant de frapper pied droit. Le jeune attaquant phocéen trouve les gants du gardien, qui a jailli rapidement sur sa gauche !

58e | Steve Mandanda tend la main droite et se saisit du ballon dans les airs devant Balerdi et un attaquant adverse.

57e | Changement pour l'OM

Cengiz Under, bien plus discret ce soir que face au Servette, laisse sa place à Valentin Rongier.

54e | On passe de l'autre côté, où Boubacar Kamara doit tacler devant Mandanda pour sauver l'OM.

52e | Dimitri Payet égalise pour l'OM (1-1) !

Luis Henrique provoque côté gauche, mais doit ressortir sur Pape Gueye, qui centre vers le point de penalty. Deux interventions approximatives de Tormena et d'un autre défenseur permette à Payet de terminer d'une reprise du gauche dans la lucarne.

51e | On découvre peu à peu les changements effectués à la pause par Jorge Sampaoli.

49e | Alvaro Gonzalez ne s'embarrasse pas et vient dégager en corner le ballon que convoitait l'attaquant de Braga.

47e | La recrue olympienne Luan Peres réalise sa première intervention, décisive, en mettant le pied dans la surface.

Première apparition sous le maillot 🔵⚪️ pour 𝐋𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐬 🤗 #SCBOM | 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Q1gBwd3t6Q — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

Début de la 2e période

Vague de changements à Braga

On a changé les maillots côté Braga. Du jaune pour la seconde période. Le gardien a changé, trois joueurs font également leur apparition.

🔄 | SUBSTITUIÇÃO - SUBSTITUTION



43’ Tiago Sá, Tiago Esgaio, Castro, João Novais, Fábio Martins, Lucas Piazon e Mario Gonzalez rendem Matheus, Fabiano, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Fransérgio e Abel Ruiz. #PreSeason | #SCBOM | 1-0 | #VenhamElesQuemVier | — SC Braga (@SCBragaOficial) July 21, 2021

Le but d'Abel Ruiz, pour Braga, en vidéo !

#SCBOM



Sur une erreur défensive marseillaise, Abel Ruiz ouvre la marque pour Braga 🎯



➡️ https://t.co/Jn7KWaKWvp pic.twitter.com/6ozPzssZjm — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 21, 2021

Mi-temps à Braga !

Premier acte à oublier pour l'OM, qui n'a pas réussi à exister face à Braga. Défensivement en difficulté, incapables d'enchaîner les passes et barrés dans l'entrejeu, les Marseillais se sont cassés les dents sur un adversaire qui n'a laissé aucun espace et profité de ses largesses. Matheus n'a jamais été inquiété, alors que Steve Mandanda a dû concéder l'ouverture du score. Profitant d'une mauvaise passe de Balerdi et d'une interception de Ricardo Horta, parti dans le dos de la défense marseillaise, Abel Ruiz a ajusté le portier phocéen d'un intérieur du droit imparable (1-0, 19e).

45e+2 | Dimitri Payet est très énervé après avoir reçu une nouvelle semelle de Fransergio, par derrière.

45e+1 | Boubacar Kamara et Gerson s'y mettent à deux pour déséquilibrer Galeno. Coup franc pour Braga.

45e | Temps additionnel : 2 minutes.

45e | Incapable de poser le ballon au sol, la défense de l'OM le rend à son adversaire.

43e | Changement Braga

Tormena prend la place de Raul Silva, rentré au vestiaire pour se faire recoudre. Son agresseur : Sequeira, a lui droit à un gros bandage.

41e | Du sang sur la pelouse

Raul Silva et Sequeira se sont percutés. Les deux joueurs de Braga saignent abondamment.

40e | Nouvelle relance manquée par Leonardo Balerdi. En grande difficulté.

39e | Boubacar Kamara reste au sol et se tient la cheville après avoir reçu la semelle de Galeno, venu s'excuser.

38e | Mattéo Guendouzi et ses compères du banc de touche vont s'échauffer.

36e | Les Olympiens font bien circuler le ballon, mais dans la largeur. Ils sont sans solution pour aller de l'avant. Que c'est stérile.

34e | Leonardo Balerdi alterne interventions défensives réussies, mauvais positionnement et passes manquées. L'Argentin est bien inconstant.

32e | Kamara déboussolé, Leonardo Balerdi intervient dans sa surface et empêche Galeno de déborder, mais l'Argentin est contré au moment de repartir de l'avant avec le ballon. Que c'est poussif.

30e | Après 30 minutes, très peu de positif à tirer pour les Olympiens. Dépassés derrière, absents devant.

29e | Jordan Amavi sauve la baraque en revenant tacler. Il ne peut cependant éviter le corner.

28e | Pape Gueye est en grande difficulté au milieu. Mou, souvent pris, il perd un maximum de ballons.

26e | Galeno s'amuse sur le côté gauche, où la défense olympienne est souvent en difficulté.

24e | Luis Henrique délivre un centre devant le but, depuis la gauche de la surface. Mais Dario Benedetto est devancé par Sequeira, avant que Matheus ne se saisisse du ballon.

22e | La VAR fait patienter les 22 acteurs, mais non, pas de hors jeu au départ de l'action.

19e | Abel Ruiz ouvre le score pour Braga (1-0) !

Profitant d'une mauvaise passe de Balerdi et d'une interception de Ricardo Horta, parti dans le dos de la défense marseillaise, Abel Ruiz s'avance dans la surface et ajuste Steve Mandanda d'un intérieur du droit imparable.

⚽ | GOOOOOLO - GOAL



19’ JÁ ESTÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 😍



ABEL RUIZ surgiu isolado e, no cara a cara com Mandanda, não tremeu e inaugurou o marcador 🔥#PreSeason | #SCBOM | 1-0 | #VenhamElesQuemVier pic.twitter.com/f2iUCeXYde — SC Braga (@SCBragaOficial) July 21, 2021

17e | Fransergio manque de vitesse pour pouvoir profiter de ce ballon glissé dans la surface marseillaise. Il remise derrière lui et il faut une tête de Jordan Amavi pour éloigner le danger dans la surface.

15e | L'occasion manquée par Galeno !!

Pape Gueye reste sur place et Sequeira déborde côté gauche avant de centrer. Kamara et Alvaro sont très en retard et Galeno a le temps de contrôler de frapper pied gauche. Mais c'est trop croisé !

14e | Positionnement olympien ou schéma adverse, les Marseillais ont beaucoup de mal à enchaîner les passes et à se trouver entre les lignes.

13e | Jolie percée plein axe de Cengiz Under, qui s'extirpe du marquage de trois adversaires mais ne peut décaler Dimitri Payet sur sa gauche, en bout de course. Paulo Oliveira le stoppe.

12e | Les joueurs offensifs de l'OM sont très peu servis. Payet, Cengiz, Benedetto sont très discrets.

10e | Raul Silva, le géant défenseur central du Sporting, s'excuse après cette mauvaise passe envoyée dans le profondeur. Ballon rendu à l'OM, mais vite récupéré derrière.

9e | Steve Mandanda répond à la demande de Jorge Sampaoli de relancer court, au pied, mais on voit la défense frissonner face au pressing portugais.

8e | Raul Silva vient couper le corner de la tête devant Pape Gueye au premier poteau, mais rate le cadre d'un rien.

7e | Steve Mandanda rate son dégagement au pied et Amavi doit s'employer pour contrer le centre de Fabiano. C'est un corner pour Braga.

5e | Explication dans l'entrejeu dans ce début de match. Peu d'espace au milieu de terrain. Les Olympiens contrôlent le ballon.

4e | Pape Gueye se fait subtiliser le ballon dans l'entrejeu et compte sur ses coéquipiers pour le récupérer.

2e | Première alerte dans la surface marseillaise.

1ère | L'OM engage sur la pelouse de Braga. Ballon dans les pieds des Olympiens, avant une première faute de Ricardo Horta sur Leonardo Balerdi.

Début du match !

21h02 |

Les capitaines, Steve Mandanda et Ricardo Horta effectuent le toss.

21h00 |

Les joueurs attendent au bout du tunnel. Braga évoluera en maillot rouge et short blanc. L'OM tout de bleu foncé vêtu.

20h59 |

Côté Braga, Carlos Carvalhal a lui pris place sur le banc.

20h55 |

Jorge Sampaoli passe un petit pull et se présente sur la pelouse du stade municipal de Braga.

20h46 | Fin de l'échauffement

Sabe bem estar de volta... 🥰



Qual a tua previsão para o jogo de hoje? 🔮 pic.twitter.com/IoiQZ9zY5Q — SC Braga (@SCBragaOficial) July 21, 2021

20h45 | Le onze de Braga

Braga : Matheus - Paulo Oliveira, Raul Silva, Nuno Sequeira - Fabiano, André Horta, Al Musrati, Galeno - Fransergio, Abel Ruiz, Ricardo Horta

📋 | 11 INICIAL - LINE UP



Estamos de regresso à Muralha! ⚔🏟



Acompanha os momentos iniciais antes da partida na 𝗡𝗘❌𝗧!#VenhamElesQuemVier pic.twitter.com/a1vjyzD3gT — SC Braga (@SCBragaOficial) July 21, 2021

20h42 | Des recrues également présentes sur le banc

Du côté des petits nouveaux, Mattéo Guendouzi, William Saliba et Luan Peres vont certainement faire leurs premiers pas ce soir. Mais ils débutent sur le banc, tout comme l'Américain Konrad de la Fuente.

20h40 | Le onze de l'OM, avec Cengiz Under et Steve Mandanda

Pour ce match, disputé à huis clos, les supporters olympiens vont pouvoir découvrir leurs nouvelles recrues. Aperçus face au Servette, Gerson et Cengiz Ünder sont titulaires. Steve Mandanda retrouve sa place dans le but.

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le @SCBragaOficial avec la première titularisation pour @cengizunder 🇹🇷🔥



🔜 #SCBOM pic.twitter.com/SyeMfTeHnJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

20h35 | Invaincu, l'OM monte en gamme

Après avoir battu Martigues (N2, 3-0), Sète (N1, 2-1) et le Servette FC (Suisse, 3-1), la bande à Jorge Sampaoli monte en gamme. Braga doit préparer la Supercoupe du Portugal, programmée le 31 juillet prochain, face au champion national du Sporting CP.

20h30 | Quatrième répétition pour l'OM

Pour sa quatrième représentation estivale, la troupe olympienne fait un déplacement à Braga, pour y affronter le Sporting Clube, quatrième de Liga NOS et vainqueur de la Coupe du Portugal l'an passé. L'OM se présente dans le nord du Portugal avec un groupe complet ; où seule la recrue Pau Lopez manque à l'appel.

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔥



Nos Olympiens affrontent @SCBragaOficial pour leur 4e match de préparation 🇵🇹



Coup d'envoi à 21h en direct sur @CanalplusSport 📺



🗣 𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇 𝗹'𝗢𝗠 🔵⚪️ #SCBOM pic.twitter.com/58sEhVl9fm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

20h26 | Bienvenue au Stade municipal de Braga

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre opposant le Sporting Clube de Braga à l'Olympique de Marseille. Une rencontre amicale dont le coup d'envoi sera donné à 21h00.