Bundesliga : l'étonnant Fribourg de Christian Streich

La statistique est symbolique, mais elle témoigne de la solidité de cette formation. En Europe dans les cinq plus grands championnats seuls Liverpool, Naples, l'AC Milan et Fribourg n'ont pas perdu. Réaliser telle performance à de quoi surprendre pour Fribourg et son illustre entraîneur Christian Streich. Programmé pour jouer le maintien avec leur petit budget, les Breisgau-Brasilianer soit littéralement les Brésiliens du Breisgau déjouent les pronostics et grandissent fièrement. Club familial, le SC Fribourg est surtout connu pour être un club de deuxième division qui s'est établi dans le paysage allemand dans les années 1990 sous l'impulsion de Volker Finke qui restera seize ans à la tête du club entre 1991 et 2007. Depuis 2011, c'est une autre dynastie qui a débuté avec l'arrivée de Christian Streich.

Un mariage parfait avec Christian Streich

Malgré des débuts en dent de scie, il a atteint la cinquième place lors de l'exercice 2012/2013 permettant au club allemand de découvrir la Ligue Europa et malgré une descente en 2014/2015, il a été confirmé. Remontant la saison suivante en terminant juste devant l'ambitieux RB Leipzig, le Fribourg de Christian Streich s'est depuis stabilisé. Les noirs et blancs sont même passés d'une équipe de bas de tableau à une formation de milieu de tableau qui peut se battre pour les places européennes. Cette mutation a été permise grâce à de la patience et cela permet à Fribourg de vivre une des plus belles périodes de son histoire.

Notre confrère de Fussball Transfers, Tristan Bernert, nous en dit un peu plus sur ce rapport privilégié entre le club et son coach : «je pense que Fribourg et Streich sont un match parfait. Je ne sais pas s'il pourrait avoir le même succès dans d'autres équipes. Fribourg en tant que ville a une réputation d'ouverture d'esprit qui favorise la gauche politique. Streich est un homme instruit qui exprime son opinion sur la politique et la société et est donc très apprécié. Le SC Fribourg est un club très calme, les médias sont calmes aussi. En ce sens, Streich est devenu quelque chose comme la figure de proue du club. De cette façon, les joueurs l'écoutent. Il est la star, bien qu'il ne s'appellerait jamais ainsi parce qu'il est très humble.» Un mariage de raison qui fonctionne très bien sur les terrains.

Une équipe axée sur la formation

Au club depuis 1995 et passé entre 1987 et 1988 quand il était joueur, Christian Streich, a fait éclore de nombreux joueurs. Parmi les plus connus, on peut nommer Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Caglar Söyüncü (Leicester), Robin Koch (Leeds) ou encore Gian-Luca Waldschmidt (Wolfsbourg), mais aussi des valeurs sûres de Bundesliga comme Daniel Caligiuri (Augsbourg), Maximilian Philipp (Wolfsbourg), Oliver Baumann (Hoffenheim), Max Kruse (Union Berlin) et Alexander Schwolow (Hertha Berlin). Une capacité à faire confiance aux jeunes qui s'explique par sa longue expérience en tant que coach de l'effectif U19 de Fribourg entre 1996 et 2011. Mettant en place un environnement stable et serein au fil des années, Christian Streich a fait de Fribourg une équipe mêlant résultats et développement de jeunes talents.

«Fribourg a toujours eu une bonne académie de jeunes et cela porte ses fruits maintenant. Ils produisent du talent et se perfectionnent petit à petit. Ils mettent l'accent sur la continuité ce qui permet aux joueurs de se développer. Ils ne sont pas abandonnés s'ils font des erreurs. Un bon exemple c'est Roland Sallai. Il a été beaucoup transféré dans sa carrière et puis il est venu à Fribourg. Streich lui a donné du temps et il est devenu un bon joueur pour eux. L'environnement calme du club l'aide et en plus Streich sait comment utiliser ses joueurs de la bonne manière afin de les améliorer. Autre exemple, Vincenzo Grifo : joueur talentueux, mais ça n'a pas marché pour lui dans d'autres clubs. Il ne semble bien jouer qu'à Fribourg.» souligne Tristan Bernert. Quand on voit les joueurs partis de Fribourg, on remarque que certains n'ont pas maintenu le même niveau que lors de leur passage dans le Breisgau.

Une équipe stable et une gestion saine

Si certains joueurs ont du mal à se défaire de leurs images acquises à Fribourg comme Vincenzo Grifo passé par Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach, d'autres ont tout simplement décidé de s'inscrire dans la durée. Parmi eux on retrouve Nicolas Höfler (au club depuis 2005), le capitaine Christian Günter (au club depuis 2006), le Français Jonathan Schmid (au club depuis 2006 malgré des expériences à Hoffenheim et Augsbourg) ou encore le buteur maison Nils Petersen présent depuis janvier 2015. Maintenant un esprit familial qui a permis à certains joueurs formés de rester longtemps, Fribourg dégage une force surprenante. Au-delà de ça, le club est aussi remarquable en termes de gestion car malgré un faible budget, il ne cesse de progresser et investit intelligemment sur le mercato.

«Ainsi, au fil des ans, Fribourg a pu développer le talent des équipes de jeunes. Ils ont pu vendre des joueurs qui ont eu leur meilleur passage à Fribourg (par exemple Gian-Luca Waldschmidt) pour beaucoup d'argent et ont utilisé cet argent pour des transferts intelligents comme cet été avec Maximilian Eggestein. Il y a quelques années, il était sur le point d'intégrer l'équipe nationale, mais le Werder a eu du mal et il a eu du mal aussi. C'est toujours un bon joueur et Fribourg l'a eu pour seulement 5 millions d'euros» met en avant Tristan Bernert. Sur les dernières saisons, Fribourg a terminé huitième en 2020 à un point de l'Europe et dixième en 2021 à cinq points de l'Europe. Pour le moment troisième à trois points du leader bavarois, Fribourg est sur une dynamique folle.

Vers une saison XXL ?

Solide défensivement avec seulement sept buts encaissés en dix matches, ce qui en fait la meilleure défense de Bundesliga, Fribourg est typiquement une équipe de contre. Se basant sur un 3-4-3 en phase défensive qui peut se transformer en 5-4-1, l'équipe de Christian Streich séduit avec son intensité folle et sa capacité à vite se projeter vers l'avant. Si l'approche initiale peut paraître défensive, elle offre quand même du spectacle avec des joueurs de côtés très performants comme Christian Günter, Vincenzo Grifo, Jonathan Schmidt, Woo-yeong Jeong, Lukas Kübler ou encore le Hongrois Rolland Sallai. D'autres individualités comme Nico Schlotterbeck (appelé avec l'Allemagne, mais pas capé) et Philippe Lienhart en défense brillent particulièrement, mais aussi la recrue Maximilian Eggestein dans l'entrejeu.

Pas forcément l'équipe la plus impressionnante sur le papier, Fribourg déjoue les pronostics avec son approche verticale, son intensité folle, un travail de longue haleine et un état d'esprit irréprochable. Mêlant jeunes formés au club et ancien qui ont décidé de s'inscrire dans la durée, Fribourg peut viser une belle saison. «À cause du peu d'intérêt médiatique, les gens ne l'ont pas remarqué comme dans d'autres clubs, mais ces joueurs sont vraiment bons. Mais je ne sais pas s'ils peuvent maintenir ce rythme au cours de la saison. Cependant, une place en Ligue Europa Conference voire en Ligue Europa semble à leur portée» conclut Tristan Bernert. Pour continuer de rêver grand, les Brésiliens du Breisgau mettront à l'épreuve leur invincibilité ce mardi contre le Bayern Munich. Un sacré test pour la bande de Christian Streich.

