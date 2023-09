OM : Leonardo Balerdi demande à être patient avec Joaquin Correa

La suite après cette publicité

Présent seul en conférence de presse avant le déplacement à Louis-II pour y affronter l’AS Monaco pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le défenseur central de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi est revenu sur les premiers pas de son compatriote argentin Joaquin Correa, arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter, avec une option d’achat de 16 millions d’euros.

Si le numéro 20 n’a pas encore brillé sous le maillot phocéen (0 but, 0 passe décisive), l’ancien central du Borussia Dortmund demande d’être patient avec le joueur de 29 ans pour ses premiers pas en France : «il a besoin d’un temps d’adaptation, avec un changement de pays et de championnat. C’est totalement différent, plus physique. Il a besoin de temps de jeu. C’est un joueur qui a des qualités et il va les montrer, j’en suis persuadé »

