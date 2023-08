PSG : où pourrait signer Neymar ?

La suite après cette publicité

C’est la bombe de ce lundi. D’après L’Equipe, Neymar aurait signifié son envie de quitter le PSG à ses dirigeants et ce, dès cet été. Un tremblement de terre qui aurait pu être prévisible les années précédentes mais qui est un peu plus surprenant ce lundi. En effet, apprécié de Luis Enrique et alors qu’un départ de Kylian Mbappé est plus qu’envisagé, le Brésilien était amené à être de nouveau au cœur du projet parisien. Pourtant, la manifestation de certains supporters du PSG devant son domicile à Bougival n’a fait que raviver des velléités de départ qui semblaient enfouies en lui depuis longtemps. Et alors qu’il aspire à découvrir de nouveaux horizons dans les prochaines semaines, quelles sont les portes de sortie dont dispose, ou pourrait disposer à terme, le transfuge de Santos ?

Un retour au FC Barcelone, la suite logique ?

D’autres choses que les velléités de départ de Neymar pourraient être déterrées ces prochaines semaines. En effet, depuis son arrivée du côté de la porte de Saint-Cloud en 2017, les rumeurs sur un éventuel retour au FC Barcelone sont légion chaque été. Alors que ce mercato estival semblait être exempté de ces nombreux bruits de couloir de la presse catalane, cette nouvelle devrait remettre une pièce dans le distributeur. Reste à savoir si l’intérêt de longue date quant à un retour de Neymar saura se matérialiser cet été. Comme nous vous l’avons relayé ce lundi, son cas divise au sein du club catalan. Alors qu’il dispose de nombreux partisans en interne, "Ney" ne ferait pas l’unanimité aux yeux de Xavi, le technicien culé. Adepte du 4-3-3, son ancien coéquipier ne l’imagine pas s’installer en tant qu’ailier gauche, d’autant qu’il ne dispose plus des mêmes aptitudes physiques que lors de son premier passage au Camp Nou.

Néanmoins, un retour à Barcelone est une éventualité crédible, d’autant plus qu’Ousmane Dembélé va rejoindre Paris malgré la réticence affichée, mais aussi les bâtons dans les roues mis, par l’état-major du Barça. Même si Xavi dispose d’un poids non négligeable, Joan Laporta prendra-t-il le soin de se concerter avec son entraîneur pour jouer un vilain tour envers l’équipe à qui il a déclaré la guerre ? Pas certain. Un retour ailleurs en Espagne paraît bien plus saugrenue. Pourtant, quand le nom du FC Barcelone est dans les parages, celui du Real Madrid n’est que rarement très loin. Alors qu’aucune rumeur n’est allée dans ce sens ces dernières semaines, André Cury avait suggéré que le club madrilène n’avait jamais perdu de vue Neymar dans un entretien accordé à AS samedi. Dans la même interview, l’agent influent brésilien avait d’ailleurs déclaré que Neymar regrettait son départ au PSG. Avec cette demande de transfert, sa révélation prend tout son sens mais pourrait devenir presque prophétique si le joueur de 31 ans rejoignait les Merengue à la surprise générale.

Manchester United, un intérêt de longue date et un challenge excitant

Les deux cadors de Liga ne sont pas les seules destinations intéressantes au haut niveau pour Neymar. En effet, alors qu’il n’a jamais disputé une rencontre de Premier League jusque-là dans sa carrière, voir l’international auriverde de l’autre côté de la Manche est une idée tant intrigante qu’excitante. Présentant toutes les qualités pour s’imposer dans une équipe compétitive d’Angleterre, il pourrait néanmoins souffrir sur le plan physique alors qu’il a souvent souffert du traitement souvent rugueux de nombreux défenseurs de Ligue 1 à son égard. De plus, plusieurs écuries prestigieuses d’outre-Manche ont déjà affiché un intérêt pour le natif de Mogi das Cruzes. En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité depuis le mois d’avril, Manchester United est venu aux renseignements pour le virtuose brésilien.

Les Red Devils, qualifiés en Ligue des Champions pour la saison qui arrive, pourraient représenter un challenge affriolant pour Neymar. En effet, mener les pensionnaires d’Old Trafford vers un titre serait un petit exploit, tant ce club historique a du retard sur Arsenal et Manchester City, amenés à jouer les premiers rôles cette saison. De plus, étant l’image du Qatar via le PSG, Neymar pourrait voir un transfert vers le nord de l’Angleterre être favorisé si les Mancuniens passent également sous pavillon qatari. Néanmoins, d’autres équipes anglaises observent depuis de nombreux mois la situation de l’ancien Barcelonais. En effet, la presse anglaise faisait aussi état d’intérêts prononcés en provenance de Newcastle et Chelsea ces derniers mois. Revenir sous les ordres de Mauricio Pochettino pour ramener Chelsea au sommet ou être LA star du projet ambitieux des Magpies ? Le joueur du PSG pourrait avoir l’embarras du choix s’il venait à traverser la Manche.

Neymar en Arabie Saoudite, un choix cohérent pour tout le monde ?

Mais voilà, un pays dynamite le mercato estival cette saison. Et alors que chaque grand nom du ballon rond est le bienvenu en Arabie saoudite, une arrivée de Neymar va forcément dans la lignée de la philosophie affichée par le pays du Golfe. Alors qu’il peut légitimement être considéré comme le troisième meilleur joueur de la dernière décennie, et ce même malgré son passage en dents de scie à Paris, Neymar serait une arrivée prestigieuse pour les Saoudiens. Comme nous vous le rapportions en exclusivité hier, (intégrer info pap Dahbia AS Ney).

Nouvel eldorado du football mondial, la Saudi Pro League permettrait à Neymar de jouer au football sans avoir de pression et en étant à l’abri des critiques. Même si la compétitivité du championnat est en constante progression, la pression qui serait mise sur ses épaules à l’autre bout du monde n’aura assurément rien à voir à un départ en Premier League ou à un retour au Barça. Tout dépend alors de la détermination de Neymar. Alors qu’il avait été mystérieux concernant une possible retraite il y a quelques mois, le championnat saoudien pourrait représenter une pré-retraite dorée où il pourrait alors faire ce qu’il aime le plus sans se soucier de toutes les anicroches du très haut niveau : jouer au football.