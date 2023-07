Le FC Barcelone déclare la guerre au PSG !

La suite après cette publicité

C’est une information que nous vous avons dévoilé en exclusivité sur notre site la semaine dernière : Ousmane Dembélé va signer au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va ainsi lever sa clause libératoire de 50 millions d’euros, valable jusqu’à minuit ce lundi. Dès demain, elle passera ainsi à 100 millions d’euros, ce qui est tout de suite moins intéressant d’un point de vue financier pour les Parisiens, intéressés par Dembouz depuis un moment.

De son côté, le Barça fait tout pour le retenir, mais ça sera sans succès. « Je l’ai dit plusieurs fois, pour moi il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l’ai dit lors de ma présentation et je le dis encore aujourd’hui : il est très important pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance, et il me la rend. On le sent heureux ici, s’il y a vraiment quelque chose il nous le dira, mais en principe il est avec nous et il est heureux », confiait Xavi ce week-end.

Le Barça l’a mauvaise

Le PSG a d’ailleurs, selon la presse catalane, tenté de négocier, et le Barça a dit non : la clause ou rien. Comme l’indique Sport, les Catalans comptent partir à la guerre contre le Paris Saint-Germain dans le cas où le champion de France venait à enrôler l’international tricolore. Une théorie confirmée par Mundo Deportivo, qui indique que les Blaugranas se plaindront notamment auprès de l’UEFA.

L’écurie dirigée par Joan Laporta demanderait notamment à l’institution qui régit le football européen de se pencher de plus près sur les dépenses du PSG et de vérifier si oui, ou non, les règles du fair-play financier sont bien respectées. Un geste qui témoigne de l’impuissance des Barcelonais dans ce dossier, eux qui savent qu’ils vont perdre un joueur majeur dans les heures à venir…