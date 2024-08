L’OM déroule face à Reims

L’OM est leader de Ligue 1 après la première journée. Grâce à un étincelant succès 5-1 sur la pelouse de Brest, le club phocéen trône en tête du championnat, et possède même les deux meilleurs buteurs, avec Mason Greenwood et Luis Henrique, tous deux avec deux buts au compteur. C’est donc avec une confiance certaine que l’OM s’apprête à lancer sa saison à l’Orange Vélodrome avec la réception du Stade de Reims dimanche soir en clôture de la 2e journée.

L’OM marque plus de 3,5 buts (cote à 4)

Droit au but. L’OM a respecté sa devise face à Brest en collant 5 buts au club breton. Il a su profiter des espaces en contres, grâce à la vista de Greenwood notamment. A domicile, devant des supporters qui seront ravis de découvrir la tactique de l’entraîneur Roberto De Zerbi, on peut s’attendre à un nouveau festival offensif, face à un Reims qui a encaissé deux buts lors de la première journée face à Lille. Avec Wahi, Greenwood, Harit, Luis Henrique, l’OM s’est bâti un nouveau secteur offensif intéressant, qui voudra confirmer la belle première impression laissée en Bretagne.

Mason Greenwood marque (cote à 2,40)

Il a conquis une bonne partie des fans de son nouveau club en délivrant une prestation XXL face à Brest. Deux passes décisives, deux buts et un penalty provoqué, soit une implication sur les 5 buts inscrits par son équipe. Le début rêvé pour n’importe quel joueur. Et on ne doute guère qu’il aura envie de briller dans sa nouvelle enceinte et ses supporters bouillants. Ces derniers vont pouvoir l’observer de près et vibrer sur ses débordements côté droit du terrain.

L’OM ne prendra pas de but (cote à 2,05)

L’OM a encaissé un but face à Brest, sur une frappe imparable de Camara. Mais il a pu compter sur un Rulli impeccable dans les buts, auteur d’un arrêt sur penalty. Le nouveau gardien a lui aussi réussi ses débuts, et l’OM pourra s’appuyer sur une autre de ses recrues dimanche, avec Lilian Brassier, qui était suspendu lors de la première journée. Il est attendu pour faire la paire avec Leonardo Balerdi dans l’axe, et ainsi annihiler toute velléité offensive chez l’adversaire. On imagine donc bien un clean-sheet pour l’OM face à Reims.

