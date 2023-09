Girona - Real Madrid : les compositions officielles

La huitième journée de Liga se poursuit ce samedi avec un joli duel de haut de tableau entre Girona et le Real Madrid.. A domicile, les joueurs de Girona s’articulent dans un 4-5-1 avec Paulo Gazzaniga dans les cages derrière Yan Couto, Eric Garcia, David Lopez et Miguel Gutierrez. Yangel Herrera, Aleix Garcia et Daley Blind constituent le milieu de terrain. Viktor Tsygankov et Savio occupent les ailes avec Artem Dovbyk devant.

De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Nacho Fernandez, David Alaba et Eduardo Camavinga en défense. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Vinicius Junior est associé à Joselu en attaque.

Les compositions

Girona : Gazzaniga – Couto, E. Garcia, D. Lopez, Gutierrez – Tsygankov, Herrera, A. Garcia, Blind, Savio – Dovbyk

Real Madrid : Kepa – Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Bellingham – Vinicius, Joselu