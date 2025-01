Nouveau rebondissement dans le dossier Dani Olmo !

Le feuilleton autour de Dani Olmo n’est décidément pas près de prendre fin. Pas enregistré sur les listes officielles par le FC Barcelone, l’international espagnol voyait son avenir en Catalogne s’assombrir après une superbe demi-saison ponctuée de cinq buts en onze rencontres en Liga. D’abord concentrés sur la vente des sièges VIP du Camp Nou pour obtenir les fonds nécessaires à l’inscription de leur pépite, les Blaugranas ont vu la Liga valider contre toute attente leurs transferts.

La Fédération Espagnole de Football s’est prononcée sur le sujet, expliquant que c’était à la Liga d’envoyer les autorisations pour effectuer le traitement et délivrer une licence aux deux joueurs concernés, Dani Olmo et Pau Victor. Cependant, l’instance dirigeante du football professionnel espagnol n’a pas envoyé de compte rendu à la fédération confirmant ou infirmant la présence d’Olmo et Victor dans l’effectif. La RFEF serait dans l’attente de la fin des négociations entre la Liga et le FC Barcelone. Une situation toujours plus complexe.