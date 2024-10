Real Madrid : c’est la crise à tous les étages pour Florentino Pérez !

La défaite dans la Clasico (0-4) a été un coup presque fatal au Real Madrid pour un cycle qui n’avait même pas réellement débuté. Kylian Mbappé, qui devait être le leader et la star maximale de cette équipe, semble encore perdu sur le terrain et commence à recevoir les critiques des supporters qui, après l’avoir attendu pendant des années, en exigent bien plus, notamment d’un joueur dont l’apport défensif est quasiment nul. Vinicius Jr n’a pas non plus réalisé sa meilleure performance contre le Barça. D’autres joueurs comme Jude Bellingham sont l’ombre de ce qu’ils étaient la saison dernière, tandis que des joueurs comme Aurélien Tchouameni, Arda Güler ou Endrick, gros paris du club madrilène, peinent à avoir un impact, soit à cause de faibles performances, soit du manque d’opportunités. Les yeux sont également rivés sur Carlo Ancelotti. Les accomplissements en carrière du manager italien sont incontestables, mais la question est de savoir s’il est le bon tacticien pour lever cette situation et gérer ce groupe de joueurs. Enfin, le nouveau Santiago Bernabéu, qui aurait dû être un lieu de bonheur et de revenus économiques, est devenu un centre de problèmes juridiques et logistiques.

La dure défaite contre un Barça rempli de joueurs de La Masia a mis en évidence le manque de jeunes joueurs formés à Madrid, des éléments symboliques comme Dani Carvajal ou Nacho à l’époque, qui font comprendre aux nouveaux ce qu’est l’institution du Real Madrid. La Castilla de Raul n’a pas connu la victoire depuis plus d’un mois et risque même d’être reléguée s’il n’y a pas de réaction prochaine. Le Real Madrid C est également en position de relégable avec une seule victoire acquise en neuf matches. Et ce qui s’est passé lundi dernier à la cérémonie du Ballon d’Or ne passera pas inaperçu. La décision du Real Madrid de ne pas y assister sachant que Vinicius ne serait pas le vainqueur et la défaite retentissante du Brésilien ont été un coup dur au niveau de l’image morale du club espagnol. Un de plus qui s’ajoute aux incendies ardents que la Casa Blanca aurait besoin d’éteindre au plus vite. Le club madrilène est en guerre avec LaLiga, la Fédération espagnole et l’UEFA, avec des indications d’une crise sportive à différents niveaux et avec le nouveau Santiago Bernabéu en arrière-plan au centre des problèmes. Ce n’est pas le début de saison de rêve pour le Real Madrid.

Début d’une crise sans précédent

Auprès de LaLiga, la position de l’équipe blanche était de vouloir pousser Javier Tebas vers la sortie pour qu’il se retire de la présidence, consciente de l’opposition qu’exerce le président de la ligue nationale espagnole et de son animosité envers le projet jugé nécessaire de la Super League. Devant la Fédération espagnole de football, Florentino Pérez a clairement exprimé à maintes reprises son mécontentement à l’égard du traitement que reçoivent les Merengues des arbitres espagnols, avec des vidéos télévisées publiées par le Real Madrid avant et après chaque match en guise de preuves. Enfin, l’autre guerre que livre le Real Madrid se joue auprès de l’UEFA depuis la déclaration publique de vouloir mener à bien la Super League. Florentino Perez et Aleksander Ceferin se sont envoyé des déclarations piquantes par presses interposées ces dernières années et le Ballon d’Or 2024 a été le point culminant. Pour l’équipe espagnole, le fait que l’instance dirigée par le Slovène soit entrée dans l’organisation de la cérémonie est la raison principale qui a empêché Vinicius de remporter le prix.

Une autre cible entre dans l’équation des bras de fer menés par le Real Madrid : le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi. Une partie des supporters madrilènes raconte que la bonne relation qu’entretient le club parisien avec Aleksander Ceferin est aussi une raison de la défaite de la star brésilienne au Ballon d’Or 2024. Surtout que le Real Madrid pointe du doigt que le prix est toujours décerné en France. Selon les Merengues, tout ceci pourrait ainsi être un moyen de se venger d’avoir volé la star Kylian Mbappé l’été dernier, à l’heure où la star française continue sa bataille juridique avec l’équipe entraînée par Luis Enrique. En ce qui concerne les résultats (la Casa Blanca est déjà distancée par le Barça en Liga et à la peine dans le championnat de la Ligue des Champions), les Galacticos 2.0 formés par Florentino Pérez n’ont pas porté ses fruits, loin de là. Les incendies s’accumulent pour un Real Madrid qui, bien qu’il soit à l’aise dans les situations de crise, devra commencer à les éteindre s’il veut parvenir à une stabilité à tous les niveaux qui, cet été seulement, semblait se préserver de manière placide.