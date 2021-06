Bruno Lage est le nouvel entraîneur des Wolves

Nuno Espirito Santo parti après 4 ans de bons et loyaux services, c'est son compatriote Bruno Lage (45 ans) qui a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe première de Wolverhampton. Après avoir récemment passé 18 mois à la tête de Benfica, qu'il a mené au titre de Primeira Liga lors de sa première saison, le technicien a passé la dernière saison loin des terrains.

Assistant de Carlos Carvalhal à Sheffield Wednesday et à Swansea City, Bruno Lage retrouve l'Angleterre, où il tentera de faire mieux que la 13e place décrochée par les Wolves, la saison dernière. Bruno Lage, c'est aussi et surtout le formateur des jeunes pépites de Benfica, de 2004 à 2012 et celui qui a aidé João Felix à éclore au plus haut niveau.