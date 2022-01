Lille se lance sur la piste Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa pourrait prochainement faire son retour sur les terrains de Ligue 1. Alors que l'international français est libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux, après une saison en demi-teinte lors de l'exercice 2020-21 (25 matches disputés, 2 buts), Lille songe à l'enrôler cet hiver, comme l'a dévoilé L'Équipe. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Au cas où le club du Nord prêterait son milieu international turc, Yusuf Yazici (24 ans), vers le CSKA Moscou cet hiver, Hatem Ben Arfa figure bien parmi les cibles du Champion de France en titre pour le remplacer. Le milieu de terrain de 34 ans est proche d'Olivier Létang, le président du LOSC, qui souhaitait déjà le faire venir l'été dernier.

Des contacts ont été établis

Après de nombreux contacts estivaux (en Grèce, en Turquie, au LOSC et avec un club italien notamment) et une approche de l'Espérance de Tunis en septembre, HBA était toujours en attente d'un nouveau projet. «Pour l'instant, il prend son temps et continue de s'entraîner en attendant un bon projet. De toute façon, il est libre, donc il peut s'engager où il veut et très rapidement», nous expliquait une source proche du joueur, en octobre dernier.

Des discussions ont déjà été établis entre Lille et le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, à la recherche d'une nouvelle opportunité depuis la fin de saison dernière. Ce dernier attend désormais que Yazici s'envole vers le CSKA Moscou, qui est définitivement tombé d'accord avec Lille pour le prêt, avec option d'achat, de l'international turc (38 sélections, 2 buts).