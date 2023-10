OM-OL : l’annonce musclée du président de la FFF

Les graves événements survenus hier avant le choc entre l’OM et l’OL ont choqué le monde du football. Si les deux clubs cherchent à obtenir des réponses, le président de la FFF, Philippe Diallo, a promis que des mesures exemplaires allaient être prises.

« C’est un scandale et une honte, c’est une image déplorable de voyou. On laissera pas faire. Je ne veux pas que le foot soit la proie de ces voyous qui ternissent notre image. On va tout mettre en oeuvre avec les pouvoirs publics, la justice et la police pour éradiquer définitivement ce phénomène qui fait honte à notre pays », a-t-il déclaré à la Chaine L’Equipe.