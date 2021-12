Incidents PFC-OL : les Lyonnais risquent gros

Le verdict à l'issue du très sombre 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais sera rendu ce lundi. Suite aux incidents survenus dans les tribunes de Charléty entre supporters lyonnais et parisiens le 17 décembre dernier, la commission de discipline de la FFF se réunie, en effet, afin de statuer et les deux clubs s'exposent, à ce titre, à de très lourdes sanctions. Selon les informations livrées par RMC Sport, les deux parties seront entendues dans la matinée et les sanctions devraient, quant à elles, tomber en début d’après-midi.

À noter que Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, est suspendu de toute fonction officielle et ne sera donc pas entendu par les instances. Une chose est sûre, les deux formations risquent gros. Ainsi, un match perdu et donc une élimination pour Lyon est une possibilité, même si cela dépendra des rapports, des vidéos et des diverses pièces du dossier. En situation de récidive après les incidents survenus face à l'OM, les Gones pourraient cependant connaitre une lourde sanction. Enfin, sur cette soirée honteuse, le PFC n'est pas non plus à l'abri puisque les Franciliens pourraient se voir pénaliser après les défauts de sécurité relevés. Après dix jours de rebondissements en tout genre et de prises de parole diverses, l'OL et le PFC seront donc fixés dans les prochaines heures.