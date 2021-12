Discipline : Jean-Michel Aulas prend très cher !

Le dimanche 21 novembre 2021 devait se terminer avec un excellent match de football entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Après deux minutes et alors que les Phocéens allaient tirer un corner, Dimitri Payet a reçu un projectile sur la tête. Une bouteille d'eau en plastique qui a eu de graves incidences. Dimitri Payet touché, le ton est monté entre les Lyonnais qui voulaient poursuivre la rencontre et les Marseillais qui ne voulaient pas reprendre. Finalement après de longues tractations cette rencontre a été arrêtée.

Finalement sanctionné d'un point de retrait et de deux huis clos dont le match à rejouer au Groupama Stadium, le club rhodanien a d'ailleurs vu l'OM faire un appel de cette décision de reprendre. Ne comprenant pas la décision d'arrêter le match au moment des faits, Jean-Michel Aulas a expliqué sa version des faits à plusieurs reprises. Proposant même une nouvelle règle assez farfelue, le dirigeant rhodanien est rentré dans le viseur de la Commission de la LFP.

10 matches dont 5 fermes pour Jean-Michel Aulas

L'organisme de la Ligue de Football Professionnel qui gère les sanctions n'a plutôt pas apprécié le comportement le soir d'Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille et ce mercredi soir a décide de le sanctionner fortement. Ainsi, le président des Gones a été suspendu pour dix matches dont cinq, avec sursis. Cela qui veut dire qu'il ne pourra pas assumer sa fonction dans un stade pour les cinq prochains matches de Ligue 1 de l'OL. Soit les rencontres contre Metz, le Paris Saint-Germain, Troyes, l'AS Saint-Étienne et l'AS Monaco.

«Comportement de M. Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais. Dix matches de suspension dont cinq matches avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 21 décembre 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP» peut-on lire dans un communiqué. Nul doute que cette décision fera réagir Jean-Michel Aulas.