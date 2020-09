Real Madrid : Eden Hazard suit un traitement

La première saison d'Eden Hazard n'aura pas été satisfaisante. Recruté pour plus de 100 millions d'euros, l'international belge n'a pas été régulier, pas aidé par les pépins physiques. Certains lui reprochent aussi un léger surpoids l'empêchant d'être à son niveau, alors que sa cheville droit lui a posé de nombreux soucis.

Et comme l'explique AS, l'ancien de Chelsea suit un traitement spécifique pour remettre sa cheville sur pied et pouvoir être opérationnel dès le début de cette nouvelle saison. Le numéro 7 merengue sait qu'il joue gros et compte mettre toutes les chances de son côté pour enfin briller sur le pré du Santiago Bernabéu.