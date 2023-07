Manuel Pellegrini prolonge au Real Betis

Le Real Betis Balompié a annoncé une grande nouvelle ce mercredi. En effet, l’écurie andalouse où évolue notamment Nabil Fekir a décidé d’étendre le bail de son entraîneur Manuel Pellegrini.

«Le Real Betis Balompié et Manuel Pellegrini ont renouvelé leur relation pour une saison de plus. Ainsi, l’entraîneur chilien dirigera l’équipe jusqu’en juin 2026. Manuel Pellegrini a rejoint le club à l’été 2020. Sous ses ordres, le Real Betis a réussi à remporter la Copa del Rey en 2022. De plus, l’équipe s’est qualifiée trois saisons consécutives pour disputer des compétitions européennes. Une étape sans précédent pour le Club. Depuis son arrivée, Pellegrini est devenu le troisième entraîneur avec le plus d’apparitions à la tête de l’équipe en première division et le deuxième avec le plus de victoires. Sous la direction de l’entraîneur chilien, l’équipe joue un football haut en couleurs, offensif, avec une identité très marquée, avec une présence importante de joueurs issus de l’académie.» La belle histoire continue entre le coach et les Verdiblancos.

