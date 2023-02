Inter : la lettre ouverte des tifosi sur Milan Skriniar

Les supporters de l’Inter ont choisi leur camp concernant le vrai faux départ de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. En effet, les membres de la Curva Nord ont publié un communiqué après avoir rencontré le défenseur slovaque. «Bien que le chapitre Skriniar soit désormais partiellement passé, nous tenons à faire savoir que Milan a voulu clarifier avec nous les raisons qui l’ont conduit à la décision de changer de maillot à la fin de la saison, malgré l’affection qu’il a toujours ressentie pour l’Inter. Skriniar nous a expliqué que l’été dernier, le club lui a annoncé qu’il serait mis sur le marché et qu’il devait travailler pour trouver un nouvel arrangement sportif. Après avoir reçu l’intérêt du PSG et être certain que l’Inter l’aurait vendu de toute façon, il a reçu une offre (du PSG, ndlr) que l’Inter n’a pas pu égaler après avoir réfléchi» peut-on notamment lire au préambule de ce communiqué.

Les membres de la Curva Nord demandent ensuite du respect pour celui qui a tout tenté afin de rester à l’Inter : «Milan (Skriniar, ndlr) a tenté de répondre aux exigences de l’Inter en revoyant à la baisse ses demandes de renouvellement, ne pouvant toutefois pas ignorer l’offre de Paris, mais se montrant tout de même prêt à renoncer à la perspective de plusieurs millions d’euros. Bien qu’une fois de plus, les raisons du porte-monnaie l’ont emporté sur celles du cœur, nous n’avons pas envie de blâmer un joueur qui a contribué à nous donner tant de satisfaction. Nous demandons à tous de le traiter au moins avec respect pour le professionnalisme dont il a fait preuve pendant son séjour à Milan. En reconnaissant que toute la situation de Skriniar a été pour le moins mal gérée, nous espérons qu’elle servira au moins de leçon pour l’avenir du club et nous avons décidé de regarder l’avenir avec l’Inter dans notre cœur et sans rancune envers un joueur qui, à juste titre, ne devra plus porter de brassard de capitaine, mais qui mérite néanmoins notre respect pour tout ce qu’il a toujours donné sur le terrain…»

