Mercato FC Barcelone : Xavi est désespéré !

Lundi prochain, le FC Barcelone sera de retour au travail. Si certains joueurs et Xavi se rendent déjà au centre d'entraînement du club catalan pour travailler de leur côté, c'est le 4 juillet que le groupe sera officiellement de retour pour la présaison. Seulement, il n'y aura, a priori, aucun nouveau visage à la reprise. Ce qui agace et inquiète fortement l'entraîneur barcelonais, à qui on avait promis une révolution.

Marca indique ainsi que l'ancien milieu de terrain voulait une restructuration totale de l'effectif, avec des départs et des arrivées. Si l'absence de recrues peut s'expliquer par les soucis financiers que traverse l'écurie de Liga, force est de constater que la direction n'a réussi à recaser aucun des nombreux indésirables de l'équipe première. Bien que conscient de la difficulté du boulot qu'ont Joan Laporta et Mateu Alemany, Xavi voit que rien n'a changé depuis la fin de la Liga.

Xavi s'impatiente

Surtout que dans le même temps, Joan Laporta exige des titres et de voir l'équipe être compétitive à tous les niveaux. Xavi commence à s'impatienter puisque son président ne lui a pour l'instant pas offert les renforts promis lors des nombreuses discussions entre les deux hommes pendant ce début d'été. Le tacticien veut notamment un renfort par ligne, avec Koundé, Bernardo Silva et Lewandowski comme objectifs principaux.

Du côté de la direction, on envoie des messages rassurants à l'entraîneur, vis-à-vis de Robert Lewandowski notamment, alors que la vente de différents actifs devrait permettre au club d'avoir plus de liquidités et d'avoir plus de marge de manœuvre face au fair-play financier de la Liga. Mais le temps presse, et les quelques joueurs potentiellement intéressants mis sur le marché commencent déjà à trouver des clubs...