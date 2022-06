Les indésirables mènent la vie dure au FC Barcelone

La suite après cette publicité

On ne peut pas dire que le mercato du FC Barcelone a débuté sur les chapeaux de roues. Tous les jours, ou presque, on annonce un rapprochement avec Robert Lewandowski mais le transfert avec le Bayern semble bloqué pour des raisons financières. Les Culés ne parviennent toujours pas à réunir les 40 M€ exigés par les Bavarois. Dans le même temps, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Franck Kessié, pourtant libres depuis leur départ respectif de Chelsea et de l'AC Milan (ça sera effectif après le 30 juin) n'ont toujours pas signé.

Jusque-là Pablo Torre est l'unique recrue officialisée. Ça fait bien peu pour une équipe aux fortes ambitions. Il faut dire aussi que le Barça a besoin de libérer de la masse salariale et ici aussi, les choses ne bougent pas vraiment. Outre Frenkie de Jong, en discussion pour un départ en direction de Manchester United, des joueurs sont invités au départ mais, pour le moment, personne ne souhaite partir, un peu comme ce que vit le PSG actuellement avec la formation possible d'un loft. Les Blaugranas n'en sont pas encore là mais le temps presse comme le rappelle AS dans ses colonnes.

Ferran Jutglà comme seul départ officiel pour le moment

La liste des invités au départ est longue, à commencer par Neto, le gardien remplaçant de Marc-André ter Stegen. Le Brésilien, à qui il reste un an de contrat, n'a pas l'intention de s'en aller malgré des intérêts extérieurs, de la Lazio par exemple. Riqui Puig a lui été annoncé proche du Celta puis plus rien. Depuis, Benfica s'est intéressé au milieu de terrain sans que l'affaire n'aille plus loin pour le moment. Pour sa part, Oscar Mingueza est conscient de sa situation et a accepté de partir mais aucune offre n'est parvenue jusqu'au bureau de la direction.

Au rayon des bonnes nouvelles, Clément Lenglet serait sur le départ puisqu'une offre de prêt sans option d'achat obligatoire aurait contenté tout le monde sans que l'on connaisse l'identité du club concerné. Samuel Umtiti est toujours là. Il souhaiterait revenir à l'OL, mais son club formateur hésite après les nombreuses blessures dont il a été victime. Enfin, Martin Braithwaite a déjà fait savoir qu'il comptait honorer ses deux dernières années de contrat. Alors qu'Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé, pour le moment le seul départ officialisé est celui de Ferran Jutglà pour le Club Bruges contre 7 M€. C'est peu pour remodeler l'effectif en profondeur.