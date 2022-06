Barça : l'annonce forte de Man United pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Présent autour d'une bière avec quelques fans de Manchester United, et peut-être filmé à son insu, le directeur général de Manchester United, Richard Arnold, a confirmé l'intérêt des Red Devils et de leur nouveau manager Erik ten Hag pour le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong (25 ans). Selon les propos tenus par le successeur d'Ed Woodward, les dirigeants du club anglais sont en Catalogne pour négocier le transfert de l'international néerlandais, et tout évoluerait dans le bon sens pour que ce deal se finalise.

Richard Arnold a également rassuré les supporters de MU en assurant que le club disposait des liquidités nécessaires pour satisfaire les exigences de leur nouveau manager cet été sur le marché des transferts. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire venir De Jong et je vous dis que l'argent est là pour lui. En tant que club, nous faisons tout ce que nous pouvons pour conclure l'affaire, l'argent est là mais il y a des obstacles sur notre chemin que je ne peux pas expliquer », aurait-il notamment lâché. Frenkie de Jong, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, aurait lui déjà vidé son casier...