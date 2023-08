Arsenal-Manchester City : les compositions officielles

Déjà un choc pour un premier sacre ! Vainqueur d’un retentissant triplé la saison dernière (Premier League, Ligue des champions, Coupe d’Angleterre), Manchester City affronte Arsenal, son dauphin ce dimanche à 17h à l’occasion du Community Shield, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après une préparation plutôt bonne avec deux victoires et une défaite contre l’Atlético de Madrid, les hommes de Pep Guardiola vont vouloir engranger de la confiance avant le début de la Premier League la semaine prochaine. De leur côté, les Gunners voudront jouer crânement leur chance et remporter leur premier trophée depuis 2020.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Mikel Arteta a aligné un 4-2-3-1 avec Martin Odegaard en 10 devant Thomas Partey et sa nouvelle recrue Declan Rice dans l’entrejeu. Le Français William Saliba accompagnera Gabriel, White et Timber en défense, tandis que Kai Havertz sera en pointe. Du côté des Cityzens, Erling Haaland est titulaire en attaque devant Grealish, Alvarez et Bernardo Silva.

Les compositions officielles :

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Timber – Rice, Partey – Saka, Odegaard, Martinelli - Havertz.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ortega Moreno - Walker, Stones, Dias, Akanji - Rodri, Kovacic - Silva, Alvarez Grealish - Haaland.