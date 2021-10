Les confessions glaçantes de Patrice Evra

En marge de la parution d’une nouvelle autobiographie intitulée «I love this game», Patrice Evra (40 ans) a accordé un entretien auprès du journal The Times. Désormais retraité et habitué, ces derniers mois, des sorties remarquées sur les réseaux sociaux, l’ancien latéral de l’équipe de France et de Manchester United a cette fois pris la parole pour évoquer un sujet bien plus tragique. Interrogé par le quotidien britannique, l'ancien capitaine des Red Devils a ainsi révélé avoir subi des abus sexuels durant son adolescence, de la part d’un professeur chez qui il allait dormir. Un terrible aveu qu'il avait récemment confié à sa mère, lors d'un voyage à Paris. «Je dois encore le dire à quelques-uns de mes frères et sœurs et à quelques amis proches. (...) Je ne veux pas que les gens aient pitié. C'est une situation difficile. Une mère ne s'attend pas à entendre cela de son propre enfant. Elle sentait que quelque chose n'allait pas et m'avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu'elle était désolée.»

Dans des passages issus de son autobiographie et déjà publiés, l'ex-international tricolore revient plus précisément sur cette situation donnant froid dans le dos, détaillant même l'horreur dans les moindres détails. «Le professeur principal, croyant que j’étais endormi, mettait les mains sous mon dessus de lit et essayait de me toucher. Je savais que ce qu’il faisait était mal et j’ai essayé de le repousser et de le frapper. J’étais costaud mais j’avais peur aussi même si je ne pouvais pas lui montrer que j’avais peur de lui. Cela durait 10 ou 15 minutes, comme une bagarre. Il ne blaguait pas et faisait tout pour enlever mon pantalon. Aucun mot était prononcé dans le noir mais il se touchait et était sexuellement excité. (...) La dernière nuit chez cet homme, alors qu’il savait que je retournais dans ma famille, il a finalement réussi. Il a mis mon pénis dans sa bouche.» Victime de ces agressions sexuelles, Patrice Evra s'est ensuite battu pour réaliser une carrière exceptionnelle auréolée de sept titres de champion en Premier League ainsi qu’un sacre en Ligue des champions. Une réussite sportive qui ne fera jamais oublier ce passé douloureux sur lequel il a enfin décidé de s'exprimer...