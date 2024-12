La réaction forte du PSG à la décision de la commission de discipline pour Mbappé

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rejeté la saisine de Kylian Mbappé concernant son affaire avec le PSG. Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid est en conflit avec son ancien club à qui il réclame toujours 55 M€ de primes et salaires impayés. « Le Règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la Commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d’une décision contre laquelle aucun recours n’est engagé. La Commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian MBAPPE, suite aux décisions rendues par la Commission juridique et la Commission paritaire d’appel. Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, la Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE », avait expliqué le communiqué de la LFP.

La suite après cette publicité

Une décision saluée par le PSG dans la foulée. « Nous sommes très satisfaits que la Commission de Discipline ait décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain comme le demandait le joueur. En déclarant sa demande irrecevable, la Commission de Discipline met un terme à cette séquence qui n’a que trop duré. Après avoir initialement entendu les arguments des parties le 11 septembre, la Commission Juridique de la LFP composée de 18 personnes a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’une médiation entre le joueur et le Paris Saint-Germain pour trouver un compromis, à la lumière des arguments clairs du PSG. Le processus de médiation ayant été totalement rejeté par le joueur, la Commission Juridique a décidé de s’en tenir au seul contrat homologué par elle-même, et de ne pas tenir compte des autres accords conclus entre le Joueur et le Club. Ce qui reste en débat, et devrait être examiné par le Conseil de Prud’hommes, est que le contrat homologué a été légalement modifié d’un commun accord en août 2023 pour la saison 2023/2024. Cette modification a été confirmée à plusieurs reprises par le joueur, notamment en janvier 2024, avant qu’il décide une fois la saison terminée de revenir sur tous ses engagements. Si le joueur persiste malheureusement à ne pas respecter ses engagements et à poursuivre ce litige devant le Conseil des Prud’hommes de façon incompréhensible et dommageable, pour lui-même et pour le football français, le Club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement qu’il honore, après avoir bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, ce qui est plus important que n’importe quel joueur. Après la décision d’aujourd’hui, le Club réitère son espoir qu’une solution amiable puisse être trouvée, afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page. »