Leicester : direction le PSG ou le Barça pour Caglar Soyüncü ?

Alors que le FC Barcelone pourrait se retrouver orphelin de Samuel Umtiti (26 ans) cet été et pourrait également définitivement perdre Jean-Clair Todibo (20 ans), prêté à Schalke 04, les dirigeants blaugranas vont devoir chercher un défenseur central capable de renforcer l'effectif de Quique Setién. Pour cela, Mustafa Dogru, l'ancien agent de Caglar Soyüncü (23 ans), le défenseur de Leicester, a évoqué la possibilité pour son ex-poulain de signer du côté du Camp Nou dans les semaines à venir, tout en laissant la porte ouverte à une arrivée au Paris SG, où l'avenir de Thiago Silva (35 ans, fin de contrat le 30 juin) est encore flou.

«C'est possible que Caglar aille au Barça cet été. Ils le voulaient déjà quand il jouait à Altinordu. Nous avions négocié avec eux et ils avaient proposé un projet sportif. Mais nous avions pensé à l'époque qu'il devait rejoindre une équipe dans laquelle il serait titulaire pour poursuivre sa progression correctement. Je crois qu'il n'y a que Liverpool qui a le pouvoir de signer Caglar Soyüncü en Premier League en raison de ses conditions économiques, mais il ne faut pas oublier des équipes françaises. Le PSG pourrait être une surprise», a confié l'ancien agent de l'international turc dans les colonnes de As ce mardi. Caglar Soyüncü, sous contrat jusqu'en 2023 avec Leicester, réalise pour le moment une excellente saison avec les Foxes.