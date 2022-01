MU : Bruno Fernandes répond à la rumeur Barça

Arrivée en provenance du Sporting Lisbonne, Bruno Fernandes (27 ans) s'est rapidement imposé au sein du milieu de terrain de Manchester United. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2025, l'international portugais est heureux chez les Red Devils et ne pense pas à un départ. Mais comme souvent, des médias espagnols controversés avaient annoncé un possible départ de l'ex-joueur du Sporting vers le FC Barcelone l'été prochain.

Une rumeur directement démontée par le principal intéressé via son compte Instagram. «Et moi qui pensais que nous avions changé d'année il y a quelques jours et je découvre qu'après tout, nous sommes déjà le 1er avril. Ou est-ce une fois de plus du mauvais journalisme ?», a-t-il lâché. S'il ne semble pas vouloir rejoindre la Catalogne prochainement, Bruno Fernandes serait, en revanche, déjà en négociations avec Manchester United pour une éventuelle prolongation de contrat, d'après le Manchester Evening News.