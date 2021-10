Qualifs CdM 2022 : l'Égypte, facile en Libye, solide leader

L'Égypte, solide leader de son groupe F, peut se réjouir : elle vient de réaliser ce lundi une excellente opération dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les partenaires de Mohamed Salah et de Mohamed Elneny, tous deux titulaires, se sont en effet imposés 3-0 en Libye dans ce qui demeurait la seule rencontre de 21h dans la zone Afrique. L'attaquant de Liverpool n'a pas marqué à Benghazi mais il a offert le 3ème but des siens à Ramadan Sobhi.

Ahmed Fattoh puis le joueur de Galatasaray Mostafa Mohamed, un temps annoncé en Ligue 1 l'été dernier, avaient avant cela dessiné le succès des Pharaons en marquant deux fois en l'espace de quelques minutes juste avant la pause. Les Égyptiens, toujours invaincus, enchaînent ainsi un 2ème succès d'affilée contre la Libye après le court succès de vendredi (1-0). Le Gabon, en s'imposant contre l'Angola (2-0) notamment grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang un peu plus tôt ce lundi, a donc réalisé l'autre bonne opération du jour en ne revenant qu'à deux petites longueurs de la 2ème place occupée par la Libye.

