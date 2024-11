Allemagne : Julian Nagelsmann n’a pas oublié le penalty non sifflé contre l’Espagne

Julian Nagelsmann n’oublie pas. Pour son dernier match de Ligue des nations, l’Allemagne se déplaçait en Hongrie. Alors que la Nationalmaanschaft menait depuis la 76e minute et une réalisation de Félix Nmecha, les Hongrois ont bénéficié d’un penalty dans les dernières minutes du temps réglementaire, après une main de Robin Koch. Dominik Szoboszlai a ensuite trompé Alexander Nübel d’une Panenka pour permettre aux deux équipes de se quitter sur un nul (1-1).

Mais visiblement, cette faute sifflée n’était pas du goût de Nagelsmann. Après la rencontre, l’ancien coach du RB Leipzig a comparé cette dernière situation au penalty non sifflé pour l’Allemagne contre l’Espagne lors du dernier Euro. « J’ai demandé s’il avait aussi regardé le match contre l’Espagne. Il n’avait aucune idée de ce dont je parlais. La situation avec Koch n’était pas une faute pour moi, j’aurais dit la même chose si ça avait été un joueur hongrois. Il a mis son bras vers l’arrière et l’a collé contre son corps. On ne peut pas jouer au football sans bras. Je n’aurais jamais accordé ce penalty. Mais quand on revoit cette situation 48 fois au ralenti, on a l’impression que c’est différent. Nous sommes impatients de voir ce que l’UEFA publiera à ce sujet dans quatre mois », a ironisé Nagelsmann pour ZDF. Pas de quoi remettre en cause la qualification pour les quarts de finale des Allemands. La Hongrie, elle, disputera les barrages pour rester en Ligue A.