Barça : les supporters barcelonais réclament la tête de Joan Laporta

Tout n’est pas si rose pour Joan Laporta et le Barça. Alors que le club catalan réalise un excellent début de saison et sort de deux victoires de prestige face au Bayern Munich et au Real Madrid, certains socios ne sont pas pleinement satisfaits. Aux abords du stade de Montjuic, où le FC Barcelone affronte son voisin l’Espanyol cet après-midi, des chants anti-Laporta ont résonné.

La suite après cette publicité

« Barça, oui ! Laporta, non ! », se sont exclamés plusieurs fans blaugranas. Des contestations surprenantes au vu du contexte très favorable pour le club récemment, mais qui montrent bien que le président barcelonais ne fait toujours pas l’unanimité. Personnalité ultra-clivante, mais qui a su remettre le Barça sur les bons rails, le principal intéressé appréciera sûrement…