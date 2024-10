Yacine Adli explique pourquoi il ne rejoindra pas l’Algérie

Actuellement du côté de la Fiorentina où il a été prêté par l’AC Milan, Yacine Adli a encore peu joué même s’il a su tirer son épingle du jeu quand il a eu sa chance (6 apparitions, 2 buts et 1 offrande). Ambitieux, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de Bordeaux a fait part de ses ambitions en sélection nationale lors d’un entretien pour le streamer Zack Nani dans son émission Zack en roue libre. Binational franco-algérien, Yacine Adli a confié vouloir porter le maillot bleu et ne voudra pas porter le maillot algérien en tant que roue de secours s’il ne parvient pas à réaliser son objectif initial par respect pour les Fennecs.

«Le Maroc démarche les joueurs très tôt, l’Algérie le fait un peu, mais à une moindre échelle. Ne pas avoir ce truc-là fait que c’est différent dans le sens où l’objectif, le graal, c’est l’équipe de France A. Ça aurait peut-être été différent si j’avais été démarché plus jeune, c’est une première chose. Quand tu te fixes un objectif, c’est dur d’y renoncer en disant: ‘Je ne l’ai pas atteint, je vais en sélection d’Algérie.’ J’ai beaucoup de respect et d’estime pour l’Algérie. Quand j’ai dit : ‘Je veux jouer au plus haut-niveau’, les gens l’ont compris comme si je ne dénigrais l’Algérie et que ce n’était pas le plus haut-niveau, mais non, pour moi l’équipe de France est le graal dans mon parcours, mais ça ne veut pas dire que l’Algérie n’est pas le haut-niveau», a-t-il confié.