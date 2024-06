Naples : Khvicha Kvaratskhelia envoie un message fort pour son avenir

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est directement activé sur le marché des transferts et a décidé de miser sur le crack du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Un accord entre l’ailier géorgien et le club de la capitale française a d’ores et déjà été trouvé, mais pour le moment, rien n’est vraiment fait. Comme nous l’avions révélé, Luis Campos s’est d’ailleurs récemment rendu à Monaco pour discuter avec l’agent du natif de Tbilissi, auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches la saison dernière, mais Naples avance pour le prolonger et serait même proche de trouver un accord pour le prolonger d’un an, avec une belle revalorisation salariale.

Questionné sur sa situation après la victoire contre le Monténégro, l’attaquant de 23 ans a avoué : «je ressens beaucoup d’amour à Naples, je veux dire que les supporters m’aident beaucoup, ils sont toujours à mes côtés et m’encouragent. C’est une grande responsabilité, car lorsque les gens vous apprécient et vous aiment, vous devez essayer d’être à la hauteur de leurs attentes. Je travaille dur et je fais tout pour rendre heureux les fans de Naples et de l’équipe nationale géorgienne. Je vais continuer comme ça et essayer de faire plus pour rendre mes fans plus heureux», a déclaré Khvicha Kvaratskhelia au micro de la chaîne locale 1tv.