AS Roma : des clubs italiens veulent relancer Andrea Belotti

Comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato, l’attaquant italien, Andrea Belotti, est toujours disponible sur le marché des transferts depuis l’été dernier. En effet, l’AS Roma, qui vient de se séparer de José Mourinho et qui s’apprête à perdre son directeur sportif Tiago Pinto, veut profiter de ce mercato hivernal pour dégraisser l’effectif afin de mieux préparer sa reconstruction estivale. Et selon nos informations, l’ancien attaquant du Torino est l’un des joueurs susceptibles de plier bagages dans les prochaines semaines. Après la la défaite face à l’AC Milan (3-1), Andrea Belotti a botté en touche quand une question sur son avenir lui a été posée : «Pour le moment oui, je reste, je ne sais rien du départ, personne ne m’a rien dit».

D’après nos indiscrétions, le club de Como, pensionnaire de Serie B, fait le forcing depuis plusieurs semaines pour enrôler l’international italien mais le «Gallo Belotti» de 30 ans veut rester en Serie A. Quelques équipes de l’élite italienne ont bien coché le nom d’Andrea Belotti comme renfort hivernal possible. L’AC Monza et la Fiorentina aimeraient amener du sang neuf dans leur rotation offensive et pensent à Belotti, tandis que la Salernitana et Empoli espèrent un prêt du natif de Calcinate pour se maintenir en Serie A. La bataille risque de faire rage en Italie pour s’arracher les services d’un joueur expérimenté qui a marqué 109 buts en 314 rencontres de championnat dans sa carrière.