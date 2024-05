OL - PSG: les compositions officielles

Une finale au sommet ! La 107ème Coupe de France touche à sa fin ce soir avec la finale entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Elle se déroule exceptionnellement à la Decathlon Arena de Lille (21h) et non au Stade de France, en raison des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les Lyonnais s’organisent en 4-3-3 avec Perri aux cages. En défense, on retrouve Mata, O’Brien, Caleta-Car et Tagliafico. Matic, Tolisso et Caqueret sont situés au milieu de terrain. Et enfin, Cherki, Benrahma et Lacazette animeront l’attaque de OL.

Paris s’articule en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. En défense, on retrouve Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Nuno Mendes. Vitinha, Zaïre-Emery et Ruiz sont placés au milieu de terrain. Et enfin, Dembélé, Mbappé et Barcola animeront l’attaque du PSG.

Les compositions:

Olympique Lyonnais : Perri - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Tolisso, Caqueret - Cherki, Lacazette, Benrahma

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola