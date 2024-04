Newcastle : Alexander Isak victime d’un cambriolage

Comme son coéquipier brésilien Joelinton il y a plusieurs semaines, Alexander Isak a été victime d’un cambriolage. Comme le rapporte The Sun ce dimanche, l’intrusion a eu lieu environ 48 heures avant la rencontre entre Newcastle et Fulham, remportée par les Magpies ce samedi (1-0) et à laquelle a d’ailleurs pris part le joueur dans son intégralité.

La suite après cette publicité

Le tabloïd ajoute que la police avait été mise au fait dans la soirée, jeudi, sans pour autant préciser si Isak ou un quelconque membre de sa famille était présent au moment de l’attaque. Quoi qu’il en soit, les malfrats seraient parvenus à dérober une voiture, finalement abandonnée quelques kilomètres plus loin. Ces derniers mois, Jack Grealish, Raheem Sterling ou encore Alex Oxlade-Chamberlain avaient déjà subi le même sort.