PSG-Clermont : Marquinhos se réjouit de la belle période parisienne

Le Paris Saint-Germain a accroché le point du nul au Parc des Princes contre Clermont (1-1), lors de la 28ème journée de Ligue 1. Le capitaine Marquinhos s’est arrêté au micro de Canal+ après le coup de sifflet final pour revenir sur cette partie loin d’être simple : «Je pense on attendait un match assez difficile avec leur équipe bas. Ils nous attendaient pour contrer. C’était le même scénario là-bas. Ce sont des équipes qui savent bien défendre, qui nous mettent en difficultés et qui proposent d’autres choses pendant le match. Il fallait jouer sur les côtés. Le coach voulait qu’on casse la profondeur. Il a insisté à la mi-temps. Au milieu il n’y avait pas d’espace pour faire notre jeu. Ils ont marqué sur leur seule frappe cadrée et ont marqué en début du match. On a réussi à chercher le match nul, on est sur une bonne période sans défaite et ce sont des points importants».

En effet, tout semble aller dans le meilleur des mondes chez les Parisiens ces dernières semaines avec des résultats positifs et des joueurs qui reviennent de l’infirmerie. Voilà de quoi parfaitement préparer les prochaines échéances européennes, à commencer par le match aller contre le Barça mercredi : «On peut commencer à Barcelone. On a essayé de faire la meilleure préparation possible. On va faire ce premier match à la maison, on compte sur l’ambiance et la puissance du Parc pour nous donner une bonne énergie et chercher ce résultat ici. On va tout donner sur le terrain et tout laisser pour prendre cette victoire», a conclu le capitaine brésilien. Xavi et ses troupes sont prévenus.