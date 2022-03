Real-PSG : Nasser al-Khelaïfi risque gros

Après la défaite de son équipe, Nasser al-Khelaïfi a été l'auteur d'un triste incident, s'en allant menacer et engueuler les arbitres dans leur vestiaire, avec un geste violent envers un employé du Real Madrid qui le filmait. Il y aurait même eu une menace de mort selon la presse espagnole. Et la Cadena COPE dévoile que le Qatari risque de prendre cher.

La plus petite sanction qui pourrait lui tomber dessus serait une lourde amende, qui, compte tenu des ressources du président parisien et du club, ne serait pas un problème énorme. En revanche, si l'UEFA décide d'être plus sévère, elle pourrait jusqu'à inhabiliter le patron parisien et l'interdire d'exercer ses fonctions pendant un bon moment. Affaire à suivre...