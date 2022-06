Liverpool : Sadio Mané plus proche que jamais du Bayern Munich !

La suite après cette publicité

«Le marché des transferts n’est pas facile et cela dépend toujours des capacités financières du club. Fondamentalement, nous essayons de renforcer notre équipe - nous travaillons également sur certaines options en attaque. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous réduire à une seule option, vous devez avoir plusieurs options.» Voici ce que déclarait récemment Hasan Salihamidzic au sujet de Sadio Mané. Interrogé dans les colonnes de Bild, le directeur sportif du Bayern Munich, frustré par l'intransigeance de Liverpool face aux deux premières offres des Bavarois, n'hésitait donc pas à mettre la pression sur club de la Mersey.

Une stratégie payante à en croire les dernières informations de Sky Sports. Et pour cause, entre Sadio Mané et Liverpool, l'histoire d'amour devrait bel et bien se terminer dans les heures à venir. Arrivé au club en juillet 2016, l'attaquant international sénégalais (89 sélections, 31 buts) se rapproche inexorablement du Bayern Munich. Prêts à tout pour s'offrir le champion d'Afrique en titre, les dirigeants munichois s'apprêteraient désormais à déposer une offre de 42,5 millions de livres sterling.

Une troisième offre payante !

Une offre supérieure aux deux dernières propositions (25 M€ + 5,5 M€, 27,5 M€ + 7,5 M€) et qui semble (enfin) répondre aux exigences des vice-champions d'Angleterre. Le média britannique précise, par ailleurs, qu'un accord verbal entre le Lion de la Téranga et le champion d'Allemagne a d'ores et déjà été trouvé. Certaines sources évoquent, en ce sens, un terrain d'entente pour une collaboration de trois saisons, soit jusqu'en juin 2025 et un salaire annuel de 20 millions d'euros brut pour l'ancien joueur du FC Metz.

Une chose est sûre, l'arrivée de Sadio Mané en Bavière n'a jamais été aussi proche. Fort de Darwin Nuñez, récemment arrivé de Benfica pour 100 millions d'euros, Liverpool semble désormais prêt à évoluer sans l'enfant de Sedhiou. Capable d'évoluer en pointe comme sur l'aile gauche, l'Uruguayen de 22 ans dispose, en effet, de toutes les qualités nécessaires pour succéder au numéro 1O des Reds. Si une page risque donc de se tourner dans le nord-ouest de l'Angleterre, Anfield n'oubliera jamais l'homme aux 120 buts et 48 passes décisives en 269 matches toutes compétitions confondues.