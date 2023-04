PSG : la déclaration étonnante de Nuno Mendes sur l’avenir de Galtier

Défait (0-1) sur sa pelouse par l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain vit décidemment une année 2023 très compliquée. Avec d’ores et déjà 8 revers au compteur, les hommes de Christophe Galtier, éliminés en Coupe de France et sortis en 8es de finale de la Ligue des Champions, se dirigent vers une fin de saison à risques. Présent en zone mixte, Nuno Mendes n’a d’ailleurs pas hésité à pointer les manques de son équipe. «L’arbitrage n’a pas été simple ce soir. On est à 6 points il reste encore 9 matchs, on est le PSG on va faire tout pour tout gagner, c’est toujours ce qu’on a voulu faire. Ce soir ce n’est pas que la faute de l’arbitrage l’équipe aurait dû faire beaucoup mieux, on aurait dû arriver plus souvent dans les zones d’attaque, concrétiser et mieux défendre. On a eu beaucoup de déséquilibré défensivement».

Relancé sur l’avenir de Christophe Galtier sur le banc des Rouge et Bleu, le piston des champions de France s’est, ensuite, fendu d’une réponse pour le moins étonnante. «Je ne me focalise pas là dessus, c’est le staff qui contrôle tout ça, ce n’est pas nous les joueurs qui donnons le salaire au coach et qui prenons les décisions, on est payés pour jouer sur le terrain et c’est ce que nous devons faire». Belle manière de botter en touche…

