Euro 2024 : David Trezeguet donne son grand favori

Présent à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde Academy 2024, David Trezeguet a été interrogé sur le prochain Euro 2024 qui débutera cette semaine en Allemagne et qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet. L’occasion pour l’ancien joueur de la Juventus de donner le grand favori à la victoire de cette nouvelle édition. Qui succédera à l’Italie ?

«France est le favori. Italie, Spalletti a été clair, l’Italie ne doit pas se cacher derrière son histoire et doit être le protagoniste, elle doit gagner. Elle a grandi et maintenant elle doit gagner», a déclaré la légende de la Juventus et de l’Equipe de France. A voir si les Bleus confirmeront le pronostic de Trezegol.