JT Foot Mercato : le PSG va dynamiter le mercato !

Le PSG s’active déjà sur le mercato

Les blessures de Warren-Zaïre Emery et de Marquinhos survenues lors de cette trêve internationale montrent clairement les limites de l’effectif parisien au milieu de terrain ! Luis Enrique comptait faire monter le défenseur brésilien d’un cran pour compenser l’absence du Français, ça ne sera pas possible contre Monaco et certainement trop juste pour le match contre Newcastle, mardi (21h), en Ligue des Champions… Le PSG le savait déjà et le sait encore mieux maintenant, le milieu n’est pas assez étoffé qualitativement. La grave blessure de Gavi va contraindre, de son côté, le FC Barcelone à recruter aussi au milieu ! C’est ainsi que le Barça espérait pouvoir recruter Fabian Ruiz ou Carlos Soler sous forme de prêt avec option d’achat cet hiver. Dommage, car selon Sport, Luis Enrique est fermé à un départ des deux hommes ! L’entraîneur parisien compte sur eux cette saison. Si Ruiz et Soler ne sont pas des titulaires en puissance, ils grattent les minutes laissées par Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. La blessure d’un des 3, comme ici avec Zaïre-Emery, rend leur présence indispensable ! La grosse information mercato du jour pour Paris, c’est la piste Théo Hernandez ! Selon les informations du site spécialisé Milan Reports, le latéral gauche de l’AC Milan est un des objectifs du club pour le mercato estival 2024. Luis Enrique aurait validé son profil et le recrutement de Théo permettrait de faire basculer Lucas, l’autre Hernandez, dans l’axe. Ce dernier étant cantonné au poste de latéral pour combler l’interminable blessure de Nuno Mendes. Affaire à suivre car ce serait pour l’été, pas avant… Mais le PSG aimerait bien se renforcer cet hiver au poste de latéral gauche, ce n’est un secret pour personne ! Alors un autre nom serait dans les esprits parisiens selon 90min. Celui de Rayan Aït-Nouri, suivi par le PSG depuis 2019 ! Son agent Jorge Mendes étant proche du conseiller sportif parisien Luis Campos, si réel intérêt il y a, le dossier pourrait vite avancer. Attention toutefois car Chelsea serait en pôle selon 90min. Liverpool, Manchester City et la Juventus seraient également sur les rangs. Parmi les cibles, il y a Martin Zubimendi, impressionnant en Liga cette saison. Selon Sport, Le joueur de la Real Sociedad a une clause libératoire de 60M€ et le club basque ne négociera pas ! Le FC Barcelone est aussi intéressé d’après le quotidien catalan et à San Sebastian on s’attend à un départ du milieu de 24 ans. À en croire les infos de Sport, la Sociedad s’affaire déjà à lui trouver un remplaçant ! Est-ce en cas d’offre hivernale du Barça pour pallier la blessure de Gavi ? Est-ce pour préparer un départ du joueur vers Paris ? Réponse dans les prochaines semaines ! On termine avec l’info autour de Estevão ! Le PSG serait très intéressé par l’attaquant de 16 ans et aurait même fait une offre de 50 M€, offre apparemment refusée par Palmeiras. De plus, on apprend dans Mundo Deportivo aujourd’hui qu’un autre club serait arrivé en force dans le dossier ! Le Real Madrid aurait contacté Palmeiras, mercredi, pour prendre des renseignements sur le joueur… Après Vinícius Jr, Rodrygo, Reinier et Endrick, qui arrivera l’été prochain, les Madrilènes pourraient donc accueillir un nouveau prodige brésilien à Bernabéu.

Xabi Alonso courtisé aussi en Allemagne

Dans le reste de l’actu, Xabi Alonso a toujours autant la côte sur le marché des entraîneurs ! Avec son Bayer Leverkusen, il occupe toujours la première place du classement de Bundesliga devant l’ogre Bayern Munich, deuxième au classement. Justement, c’est bien l’ogre bavarois qu’il pourrait rejoindre la saison prochaine selon le journaliste et chroniqueur espagnol d’El Chiringuito José Alvarez. Selon lui, Xabi Alonso ne signera pas au Real Madrid pour 2024-2025 mais à Munich ! Le directeur sportif du Bayer Leverkusen a d’ailleurs nié que l’entraîneur de 41 ans avait une clause secrète lui permettant de quitter le club si le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool souhaitait l’engager. L’actuel leader allemand ne retiendra pas Xabi Alonso s’il souhaite vraiment partir ! Et visiblement, c’est vers la Bavière que s’écrit son avenir…

L’AC Milan a tenté Lionel Messi

Lionel Messi à l’AC Milan, c’est le coup du siècle qu’a souhaité faire Paolo Maldini lorsqu’il était directeur technique des Rossoneri entre 2019 et 2023 ! Il a révélé dans un podcast que le club lombard avait tenté sa chance avec l’ancien Parisien. La légende italienne ne précise pas la date, mais c’est probablement en 2021, au moment où il quitte le Barça, vu qu’il évoque la piste Inter Milan ! «Pendant dix jours, nous avons essayé de faire venir Lionel Messi à Milan, mais nous avons ensuite réalisé que c’était impossible. Maintenant, il est trop tard pour nous, mais un joueur comme Messi est un spectacle pour tout le monde, quand j’ai lu qu’il pourrait aller à l’Inter, j’ai eu peur», a-t-il déclaré au micro du podcast PoretCast.