Las Palmas - Real Madrid : les compositions sont tombées

Le Real Madrid de Kylian Mbappé dispute son troisième match de la saison en Liga ce jeudi soir. En déplacement aux Canaries pour y affronter Las Palmas (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30), les Madrilènes visent un deuxième succès pour talonner le FC Barcelone, leader avec 9 unités.

Privé d’Alaba, Camavinga et Bellinhgam, Ancelotti aligne 4-3-3 où Mbappé est accompagné par Diaz et Vinicius sur le front de l’attaque, Rodrygo restant sur le banc. Modric retrouve le onze de départ aux côtés de Tchouaméni et Valverde devant la défense, composée de Vazquez, Militao, Rüdiger et Mendy en protection de Courtois.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Modric, Valverde - Diaz, Mbappé, Vinicius.

Las Palmas : Cillessen - Marvin, Suarez, McKenna, Marmol - J. Munoz, Campana, Kirian - Sandro, McBurnie, Moleiro.