Ligue 1 : Raymond Domenech démarre par un nul face à Rennes, l'AS Monaco s'en sort contre Lorient

Un derby pour démarrer l'aventure. Nommé entraîneur du FC Nantes le 26 décembre dernier, Raymond Domenech dirigeait ce mercredi soir sa nouvelle équipe pour la première fois face au Stade Rennais, au Stade de la Beaujoire (18e journée). Le premier objectif de l'ancien sélectionneur des Bleus était simple : renouer avec la victoire alors que les Canaris restaient sur une série de neuf matches sans succès. En face, les Bretons visaient un sixième succès de rang. Pour sa première composition, le coach de 68 ans alignait un 4-4-2 avec le duo Kolo Muani-Coulibaly devant. Julien Stéphan sortait lui son 4-3-3 et préférait Salin à Gomis dans les cages.

Alors qu'on attendait de l'engagement et du rythme pour un derby, les deux équipes nous offraient une première période plutôt décevante, avec seulement une belle opportunité pour Louza en début de rencontre (15e). Le deuxième acte était beaucoup plus intéressant et Bourigeaud se procurait deux belles occasions (48e, 53e). Bousculés, les Canaris essayaient de répondre, mais c'était trop tendre comme sur ce centre-tir de Corchia (66e). Mais finalement, personne n'arrivait à prendre le dessus et ce derby se terminait sur un 0-0. Un résultat qui n'arrangeait personne puisque le FC Nantes passait 17e, alors que le Stade Rennais était 4e.

Strasbourg tranquille contre Nîmes, Nice battu par Brest

De son côté, l'AS Monaco (6e) se déplaçait au Stade du Moustoir pour y affronter le FC Lorient (18e) avec comme mission de s'imposer pour doubler et mettre la pression sur l'OM, opposé à Montpellier ce soir (21h). Après un but de Disasi et l'égalisation de Moffi, les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos. Mais en seconde période, les Asémistes faisaient la différence grâce à des buts du revenant Golovin, Volland, Diop et Maripan alors que Gravillon avait égalisé à 2-2. Avec cette victoire 5-2, l'ASM s'emparait provisoirement de la 5e place. Le FCL était lui 19e avec le même nombre de points que les deux autres équipes de la zone rouge.

Au stade de la Meinau, le Racing Club de Strasbourg (17e) accueillait le Nîmes Olympique (20e), et il n'y a pas vraiment eu de match en Alsace. Sur leur pelouse, les joueurs de Thierry Laurey se sont imposés sur le score de 5-0 grâce à des buts d'Ajorque (doublé), Diallo, Lala et Waris. Le score aurait pu être encore plus lourd mais Ajorque a manqué un penalty en seconde période. Avec ce succès, le RCSA passe 16e, le NO reste lanterne rouge. Sinon, le Stade Brestois 29 a disposé de l'OGC Nice sur le score de 2-0, alors que le FC Metz et les Girondins de Bordeaux se sont quittés sur un triste match nul (0-0).

