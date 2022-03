France-Afrique du Sud : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Quatre jours après sa victoire à Marseille en amical contre la Côte d'Ivoire (2-1), l'équipe de France défie l'Afrique du Sud au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Comme annoncé en conférence d'avant match par Didier Deschamps himself, Mike Maignan est titulaire et va célébrer sa deuxième sélection (sa première titularisation) dans les buts des Bleus. Entrés en jeu vendredi dernier, William Saliba et Jonathan Clauss vont aussi connaître leur première titularisation contre les Bafana Bafana.

Au poste de piston gauche Lucas Digne fait son retour, tandis qu'au milieu Aurélien Tchouaméni (fiévreux) et Paul Pogba (pied) sont ménagés. Ils sont remplacés par le duo Kanté-Rabiot. Absent à Marseille, Mbappé est bien titulaire en attaque. Olivier Giroud enchaîne.

Les compositions d'équipes :

France : Maignan - Saliba, Varane, Kimpembe - Clauss, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Mbappé, Giroud.

Afrique du Sud : Williams - Mobbie, Xulu, Sibisi, Lakay - Mokoena, Mvala, Monare - Lakay, Foster, Hlongwane.