Liga : Elche bat Cadix et s'éloigne de la zone rouge

Duel du bas de tableau ce dimanche en Liga, avec le déplacement de Cadix (18e, 12 pts) sur la pelouse d'Elche (17e, 12 pts). Deux équipes avec le même bilan après 15 journées disputées, à savoir deux victoires, six matches nuls et sept défaites. La rencontre démarrait fort et Boye touchait le poteau des Andalous (5e). Quelques minutes plus tard, Chust était sanctionné d'une faute sur Perez dans la surface, amenant un penalty transformé par Fidel (1-0, 13e). En difficulté depuis le début du match, Cadix finissait par obtenir un penalty à son tour à la suite d'une faute de Roco sur Lozano, mais Alex ratait l'occasion de recoller au score (24e).

Alors qu'il était absolument tout seul au second poteau, Fidel manquait sa reprise de la tête, qui touchait le poteau avant de sortir en six mètres (47e). Lozano voyait sa frappe depuis l'entrée de la surface finir sur la barre transversale de Badia (56e). Morente profitait d'une magnifique passe par-dessus la défense pour éliminer le gardien de Cadix et pousser le ballon au fond des filets (2-0, 75e). Les Andalous réduisaient l'écart au score en fin de match grâce à une tête d'Alex sur corner (2-1, 90e+1), une réaction trop tardive pour espérer égaliser. D'autant plus que dans la foulée, Josan redonnait deux buts d'avance aux locaux (3-1, 90e+3). Avec cette victoire, les Franjiverdes prennent trois points d'avance sur la zone rouge. Lors de la prochaine journée, Elche ira à Valence, Cadix recevra Grenade.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Elche