Elections FFF : Tony Parker tape du poing sur la table

Le 13 mars prochain se dérouleront les élections pour la présidence de la Fédération Française de Football. Outre Noël Le Graët, Michel Moulin et Frédéric Thiriez ont officialisé leurs candidatures. Et en ce qui concerne l'ancien président de la Ligue de Football Professionnel, plusieurs anciens joueurs soutiennent sa candidature. Ainsi, Basile Boli ou encore Jean-Pierre Papin, Emmanuel Petit et Luis Fernandez ont officiellement apporté leur soutien à Thiriez.

Ce qui n'est pas le cas de Tony Parker comme le précisait le site internet de l'ancien président de la LFP. L'ancien basketteur a démenti quelconque soutien via son compte Twitter. « J’apprends avec surprise faire parti de la liste de soutien de Frédéric Thiriez à la présidence de la FFF via son site internet. Je démens fortement ces informations et je n’apprécie pas que l’on utilise mon image sans mon autorisation, » a ainsi révélé Parker.