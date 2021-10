Brésil : Pelé a quitté l'hôpital mais suivra une chimiothérapie

Voilà une bonne nouvelle dans la difficile situation que sont en train de vivre Pelé et sa famille. Par le biais d'un message posté sur le compte Instragam de la légende du football, on apprend que l'homme aujourd'hui âgé de 80 ans a pu quitter ce jeudi l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il était hospitalisé depuis plusieurs semaines après avoir été opéré d'une tumeur au colon. Toutefois, l'établissement médical a précisé dans un communiqué que le roi Pelé, bien que son état soit «stable», «suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon (le 4 septembre).»

La suite après cette publicité

«Lorsque le chemin est difficile, célébrez chaque étape du voyage. Concentrez-vous sur votre bonheur. C'est vrai que je ne peux plus sauter, mais ces derniers jours, j'ai frappé l'air plus de fois que d'habitude. Je suis tellement heureux d'être de retour à la maison. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'hôpital Albert Einstein, qui a rendu mon séjour agréable, avec un accueil humain et très affectueux. Merci aussi à vous tous, qui de loin, remplissez ma vie de tant de messages d'amour», peut-on lire sur le post Instagram de Pelé. Le combat continue.